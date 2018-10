Bei herrlichem Herbstwetter fand das fünfte An’Sturm-Turnier der Poysdorf Nitro Circles auf der Sportanlage des SC Poysdorf statt.

Zwölf Frisbee-Teams aus Österreich und Deutschland waren nach Poysdorf gekommen. Vizebürgermeister Herbert Bauer dankte Lukas Erger und seinem Team für die Organisation des Turniers, „das besonders jungen Menschen unsere Region näher bringt“.

Jedes Team hatte am Samstag und Sonntag sieben Spiele zu absolvieren. Am Abend stand dann Party auf dem Programm. Den Turniersieg holten sich die Kärntner Frisbeespieler von Disc Fiction vor den Spielern von Dome aus Wien. Ein wichtiger Sieg ist der Spirit-Preis für Fairness. Er ging ex aequo an die Grazer und die Poysdorfer Spieler. Eines haben jedenfalls nur die Nitro Circles aus Poysdorf in der gesamten Frisbeeszene: Mit Amelia Rieder spielt auch eine Marillenkönigin im Team, das am Ende Zehnter wurde.