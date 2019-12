Manch einer hat schon an einem geraden Tischtennis tisch Probleme damit, den Ball anständig in die gegnerische Hälfte zu spielen. Bei der Variante Teqpong wird das noch einmal ungemein schwieriger, denn hier spielt man an einem gebogenen Tisch.

Dennoch erfreut sich dieser Trendsport immer größerer Beliebtheit: Unter anderem fand im Sommer ein erstes Turnier in Mistelbach statt, und ein gebürtiger Mistelbacher, Roman Kiessling, nahm jetzt als einziger Österreicher an der ersten Teqpong- Weltmeisterschaft in Budapest teil.

Bei Premiere gab’s attraktives Preisgeld

Mit Erfolg, denn der 28-jährige Weinviertler schaffte es in der ungarischen Hauptstadt im Einzel und im Doppel bis ins Viertel

finale. Aber alles der Reihe nach: In ganz Europa fanden in den letzten Monaten so

genannte Challenger-Turniere statt, bei denen man sich für die WM qualifizieren konnte, so auch Anfang August in Mistelbach. Kiessling war unter anderem in Deutschland und Ungarn am Start und schnappte sich so einen Startplatz für die ersten Titelkämpfe in Budapest, die offiziell „Internationaler Teqpong-World-Cup“ hießen – mit einem bemerkenswerten Preisgeld von 50.000 (!) US-Dollar. Warum Ungarn? Weil die „Erfinder“ dieser Sportart daher kommen.

Ein alter Bekannter in der Mistelbacher Sportszene war übrigens auch Grund dafür, dass Kiessling vor knapp einem Jahr diese neue Spielart entdeckte: William Maybanks, ehemaliger 2.-Bundesligaspieler der TTSG Weinviertel, ist mittlerweile ein führender Akteur im Teqpong-Verband und überredete seinen Ex-Mitspieler Martin Steingassner zum Turnier in der Bezirkshauptstadt, das im August gut ankam, weshalb es 2020 zu einer Fortsetzung kommen wird.

"Natürlich bin ich erfreut"

Zurück zu Kiessling: Er nahm nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel mit Rene Gutdeutsch teil. Mit Gutdeutsch spielt Kiessling ja in der 1. Landesliga beim TC Bruck/Leitha, wohin er aktuell von der TTSG Weinviertel verliehen worden ist. Im Einzel lief alles wie am Schnürchen, mit vier Siegen aus fünf Vorrundenspielen zog er locker in die K.o.-Runde ein. Dort besiegte er zunächst einen Schweden mit 3:1, ehe ein Pole mit 3:0 abgefertigt wurde. Plötzlich war eine Medaille in Reichweite, erst recht, als er gegen einen Esten sogar Matchball hatte, letztendlich musste er aber als Verlierer von der Platte.

Ähnlich verlief das Doppel, wo Kiessling/Gutdeutsch im Viertelfinale gegen England sogar zwei Matchbälle hatten, aber ebenfalls nicht den Sack zumachen konnten.

Dennoch zog Kiessling zufrieden Bilanz: „Natürlich bin ich erfreut, dass ich es so weit geschafft habe. Aber ein wenig ärgert es mich, dass nur wenig auf eine Medaille gefehlt hat.“

Wie geht es für ihn jetzt weiter? Ab ca. Jänner 2020 kommt eine offizielle Weltrangliste, die dann für die Qualifikation für die nächste WM wichtig wird. Diese wird Ende des kommenden Jahres in Paris stattfinden, erneut ein großes Ziel von Kiessling. Um an der Weltspitze dranzu bleiben will er auch an vielen Challenger-Turnieren teil nehmen. „Aber das ist mit Kosten verbunden, deshalb suche ich unbedingt noch Sponsoren und Unterstützer.“