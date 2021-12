Roman Kiessling: Erfolgreich auf schiefer Ebene

Teqpong heißt die neue Trendsportart, die dem klassischen Tischtennis nachempfunden ist (Erklärung siehe Infobox) und immer mehr Sportbegeisterte in ihren Bann zieht. Vor allem aktive Tischtennisspieler wechseln gerne mal die Seiten, um auf einer Platte zu spielen, die nach unten hingebogen ist. Einer von ihnen gehört sogar zu den besten Spielern der Welt, die Rede ist vom Mistelbacher Roman Kiessling.

Nach anderthalbjähriger Corona-bedingter Pause fand Mitte November in Budapest das „Teqpong Masters“-Turnier statt. Dabei durften nur die acht besten Spieler der Weltrangliste teilnehmen, unter ihnen auch Kiessling als Nummer drei der Welt. Der 30-jährige Weinviert ler entdeckte die neue Trendsportart über William Maybanks, ehemaliger 2.-Bundes liga-Spieler der TTSG Weinviertel.

Fair: Alle Spieler haben den gleichen Schläger

Was Kiessling an dieser Sportart so fasziniert? „Faszinierend finde ich die Spielweise auf der stark gebogenen Platte. Der Ballabsprung ist teilweise unberechenbar, daher ist immer eine hohe Konzentration erforderlich. Außerdem muss man die Bälle meistens sehr weit unten spielen, deshalb sind auch Beinarbeit und Kondition wesentliche Faktoren.“ Da übrigens alle Spieler mit dem selben Schläger spielen müssen, sind die Bedingungen für alle gleich.

Verbissen und erfolgreich: Mistelbachs Aushängeschild Roman Kiessling, aktuell die Nummer drei der Teqpong-Weltrangliste. privat

Zurück zu diesem Top-Turnier: Gleich zum Auftakt musste Kiessling gegen die Nummer sieben der Welt, Alexandr Smirnov aus Estland, antreten. Gegen ihn hatte der Mistelbacher bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 in Budapest im Viertelfinale denkbar knapp mit 2:3 das Nachsehen, als er sogar einen Matchball vergab. „Revanche war angesagt“, so Kiessling, der aber erneut als Verlierer von der Platte musste, diesmal sogar mit 0:3. Dann behielt er einen kühlen Kopf, indem er den Rumänen Norbert Bedo 3:0 vom Tisch fegte. Der Modus verlangte danach ein Entscheidungsspiel zwischen Kiessling und Smirnov, da beide einmal gewannen und verloren. In diesem glückte ihm endlich die Revanche.

Im Halbfinale setzte er sich gegen den Deutschen Sebastian Stürzebecher 3:1 durch, ehe im Finale die Nummer eins der Welt, der ungarische Lokal matador Kristof Zakar, wartete. Dieser zeigte seine Klasse und ließ Kiessling keine Chance – 3:0. Dennoch war der 30-Jährige zufrieden: „Vor dem Turnier war mein Ziel das Podium, und das habe ich erreicht.“