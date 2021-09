Der traditionsreichste Triathlon Österreichs, der 34. Austria Triathlon in Podersdorf, lockte am vergangenen Wochenende wieder abertausende Teilnehmer ins Burgenland, genauer gesagt an den Neusiedlersee. Auch einige Bezirksathleten waren mit von der Partie, von denen eine Teilnehmerin für Aufsehen sorgte: Die Ebenthalerin Angelika Artner vom LAC Harlekin schaffte über die Mitteldistanz sensationell Rang drei bei den Damen – in der Gesamtwertung!

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, eigentlich habe ich nur teilgenommen, weil meine Tochter wieder mal einen Zieleinlauf mit mir machen wollte (lacht)“, rekapitulierte Artner, die in 4:44,46 Stunden auch eine neue persönliche Bestzeit aufstellte – und das, obwohl sie in den letzten Wochen nur relativ wenig trainieren konnte. Dennoch hatte sie bereits nach dem Schwimmen ein gutes Gefühl und konnte dieses in den Radsattel mitnehmen, ehe es beim Laufen noch besser ging.

Am Ende schaffte sie nicht nur den Sprung aufs Podium, sondern lief auch mit ihrer Tochter die letzten Meter ins Ziel, wobei sich diese dann über die Finisher-Medaille freute. „Ich kann mich echt nur bei allen Leuten bedanken, die mich dabei unterstützt haben, ich bin überglücklich!“

Im Sog von Artner zeigten auch weitere „Harlekine“ über die Halbdistanz auf: LAC-Neo-Athletin Claudia Schwanzer blieb in 5:52 Stunden erstmals unter der magischen Sechs-Stunden-Marke und war hochzufrieden mit ihrer Leistung. Bei den Männern schaffte Werner Mastalir mit 4:59 eine Punktlandung und blieb unter den anvisierten fünf Stunden.