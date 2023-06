Mistelbacher Nachwuchstriathleten räumen voll ab

Egal ob Mallorca, Wien, Südstadt, Spannberg, Deutsch-Wagram oder Sankt Pölten, überall konnten die jungen Nachwuchsathleten groß abräumen. Mit ihren zahlreichen Podestplätzen blicken die Kinder und ihre Trainer stolz auf ein äußerst erfolgreiches Frühjahr zurück. Derzeit führen die Tri Youngstars sämtliche Cupwertungen - NOETRV Kids Cup (Triathlon) und den Weinviertler Laufcup - mit großem Vorsprung an.

Im Zuge des Trainingslagers auf Mallorca zeigten neun Tri Youngstars in einem international besetzten Starterfeld des Portocolom-Triathlons ihre Stärke. Isabella Hartl und Maximilian Czerny-Reindl belegten in einer traumhaften Kulisse umgeben von Meer, Sonne und Palmen souverän den ersten Platz in ihrer Altersklasse, Lea Swatschina und Anna Schodl komplimentierten die Podeste jeweils als Dritte.

Ein Sommer-Highlight wartet „zu Hause“

Die Wettkampf-Saison spitzt sich jetzt dem Höhepunkt zu. Im Sommer warten zahlreiche Wettbewerbe auf den Nachwuchs des LAC Harlekins. Auch der 1. Mistelbacher Aquathlon, der am 22. Juli im Weinlandbad und auf der Laufbahn Mistelbach über die Bühne geht, zählt zu den Saisonhighlights der Kinder, Trainer und Veranstalter. Mit großem Aufwand organisiert der LAC Harlekin ein Fest für die ganze Familie, egal ob Anfänger oder Profi, egal ob Kleinkind mit Schwimmhilfe oder Pensionist, es ist für jeden die richtige Distanz dabei.

„Spezielles Hauptaugenmerk wurde vor allem auf die Regionalität gelegt, es konnten zahlreiche ortsansässige Firmen für den Bewerb gewonnen werden. Das sollte sich niemand entgehen lassen“, resümiert der Hauptorganisator der Veranstaltung, Lukas Czerny. Anmeldung und Informationen zum 1. Mistelbacher Aquathlon unter: www.lac-harlekin.at