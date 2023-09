Unterstinkenbrunner Triathlet mit unglaublichem Kampfgeist bei WM

Nicht zuletzt wegen der Verwerfungen der CoV-Jahre wurde der Weltmeister im Ironman-Triathlon Mitte September erstmals in Nizza ermittelt. Der WM-Titel bei den Frauen wird hingegen erst am 14. Oktober am Traditionsschauplatz Hawaii vergeben. Im Feld der Profis und mehr als 2.000 Altersklassensportler war auch ein Unterstinkenbrunner: Karl Kaudela.

Der 65-Jährige nahm dabei erstmals in der Altersklasse M65 teil, löste das Ticket für die Côte d’Azur heuer beim Ironman Austria in Klagenfurt und zeigte schon bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft in Ibiza, dass er gut in Form ist.

Diese benötigte er auch, weil die Anforderungen in Nizza enorm waren: Zunächst ging es zum Schwimmen, 3,8 Kilometer im Mittelmeer, erschwerend kam hinzu, dass aufgrund der Wassertemperaturen von über 24 Grad Neopren-Anzugverbot herrschte. „Das waren nicht gerade ideale Bedingungen für mich“, so Kaudela, der nach 1:38:18 Stunden aus dem Wasser stieg. Dafür lief es am Rad umso besser, Kaudela startete auf der 180 km langen, und mit langen Anstiegen und heiklen Abfahrten gespickten, Strecke eine Aufholjagd und war vor dem Laufen nach 6:11:08 Stunden Zweiter in seiner Klasse.

Magenproblemen quälten Kaudela beim Marathon

Die abschließenden 42 Laufkilometer entlang der Küste an der Promenade des Anglais gestalten sich zwar durchwegs flach, doch der Unterstinkenbrunner hatte mit Magenproblemen zu kämpfen ab Kilometer 20. An ein Aufhören dachte Kaudela, der letztendlich 4:25:44 Stunden brauchte, aber nie: „Das war mein 26ter Triathlon über die lange Distanz und ich habe jeden noch gefinisht. Aufgeben ist keine Option.“

Die Ergebnisliste belohnte ihn: In 12:26:50 Stunden wurde er Vierter in seiner Klasse M65-69, Gesamt belegte der Weinviertler Rang 1.022 von allen Startern. „Damit bin ich zufrieden, auch weil man beim Ironman erstens selten einen wirklich perfekten Tag hat und zweitens es interessant ist, wie hoch die Leistungssdichte ist“, resümierte Kaudela. „Nicht nur bei den Profis, sondern auch bei uns. Mit nur drei Minuten mehr wäre ich am Stockerl gewesen.“ Ein Wimpernschlag bei diesen Distanzen ...