Das hatte Weltcup-Niveau: Multimedia-Präsentation, Lichteffekte, Live-Scoring und vieles mehr – die Kunstturn-Staats meisterschaft 2019 in Graz waren ein voller Erfolg. Alleine die Live-Streams wurde insgesamt von mehr als 10.000 unterschiedlichen Endgeräten gesehen. Im Raiffeisen-Sportpark selbst hatten sich pro Tag rund tausend zahlende Zuseher eingefunden. Mittendrin statt nur dabei war auch das Obersdorfer Kunstturn-Ass Marlies Männersdorfer, die als Titelverteidigerin im Mehrkampf an den Start ging.

„Für mich war es leider eine Achterbahnfahrt“, zog die 24-Jährige eine zwiespältige Bilanz. Negativ war, dass sie ihren Mehrkampftitel wegen eines Sturzes am Stufenbarren nicht verteidigen konnte, positiv, dass sie trotzdem einen großen Meilenstein erreichte, und zwar die 50-Punkte-Marke. Somit gab es zumindest Silber und mit dem Team Vorarlberg (sie startet für den TS Jahn Lustenau, Anm.) den Team-Staatsmeistertitel.

Höhen und Tiefen gab es dann auch am zweiten Tag bei den Einzelfinali: Dort qualifizierte sie sich für drei Geräte, nur nicht am Sprung, weil die Weinviertlerin nur einen Wettkampfsprung hat, dort aber zwei benötigt werden. Am Barren gab es den nächsten Sturz, womit es „nur“ Bronze gab. Dafür turnte sie am Balken eine sehr solide Übung, musste sich aber wegen einer ihrer Meinung nach schlechten Bewertung mit Silber zufriedengeben. Am Ende waren es 0,067 Punkte, die auf Platz eins fehlten. Am Boden gab es trotz eines Landungs fehlers zum Drüberstreuen Bronze. „Trotz allem darf ich deshalb nicht unzufrieden sein“, so Männersdorfer.