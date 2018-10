Geschafft! Marlies Männersdorfer aus Obersdorf hat sich beim letzten Qualifikationswettkampf für die Kunstturn-Weltmeisterschaft in Doha Ende Oktober qualifiziert.

„Natürlich bin ich erleichtert, vor allem nach meiner Ver letzung“, spielt die 20-Jährige auf ihre Knieverletzung bei der EM in Glasgow an. Allerdings ist noch nicht fixiert, an welchen Geräten Männersdorfer in Katar an den Start gehen wird. Der heimische Verband wird ein Team nach Doha schicken, welches aus sechs Turnerinnen besteht. Davon dürfen vier pro Gerät starten und die besten drei Noten kommen in die Wertung.

„Wer dann schlussendlich an welchem Gerät starten wird, kann bis zu 24 Stunden vor dem Wettkampf entschieden werden“, weiß die Weinviertlerin, dass vieles erst kurzfristig fixiert wird. „Das heißt für mich, dass ich mich für jedes Gerät vorbereite, und dann entscheidet der Trainer, an welchen Geräten ich starte“, erklärt Männersdorfer, die aber mit einem Augen zwinkern hinzufügt: „So wie es aber aussieht, kann das Team meine Punkte an jedem Gerät brauchen.“

Insgesamt werden 282 Frauen und 304 Männer aus 80 Ländern aller Kontinente teilnehmen. In Doha fallen auch die ersten Entscheidungen in der Olympia-Qualifikation für Tokio 2020.

Ziel: Top 24 der Teamwertung

Für Österreich lautet das ambitionierte Ziel, die Top 24 der Teamwertung zu erreichen, denn bei der WM 2019 in Stuttgart, wo die meisten Olympia tickets vergeben werden, sind nur so viele Nationen startberechtigt. „Das wird wahnsinnig schwierig, aber ich denke, es ist möglich“, ist Männersdorfer optimistisch.

„Wir arbeiten dafür intensiv an der Ausführung der einzelnen Übungen. Der Schwerpunkt liegt aktuell beim Schwebe balken, Marlies (Anm.: Männersdorfer) kann das bereits gut umsetzen“, so ÖFT-Sportdirek-torin Eva Pöttschacher.