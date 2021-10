Starker WM-Auftritt von Marlies Männersdorfer

Österreichs Kunstturnerinnen bestritten am Montagabend im japanischen Kitakyushu ihren Weltmeisterschafts-Wettkampf. Für die rot-weiß-roten Athletinnen – unter ihnen auch die 23-jährige Obersdorferin Marlies Männersdorfer – lief es dabei sehr gut bis ausgezeichnet.

Männersdorfer könnte allerdings ein Sturz vom Schwebebalken das Mehrkampf-Finale der besten 24 gekostet haben. Vielleicht ging es sich trotzdem aus – das stand aber erst am Dienstag fest (Anm.: nach Redaktionsschluss), weil die ÖFT-Sportlerinnen in die sechste von zehn Qualifikations-Subdivisionen gelost waren, daher gab es vorerst nur Zwischenergebnisse.

Mehrkampf-Staatsmeisterin Männersdorfer betonte nach ihrem WM-Antreten an allen vier Geräten: „Bis auf den Sturz vom Balken, der mich schon sehr ärgert, bin ich mit meinem Wettkampf zufrieden. Ich konnte es hier in der Arena genießen und habe mich wohlgefühlt.“ Sie ergänzte noch: „Außerdem war die Stimmung in unserem Team sehr gut, daher hat unser Auftritt Spaß gemacht. Wenn ich das Mehrkampffinale erreichen würde, wäre es das Tüpfelchen auf dem i. Ich wünsche es mir sehr.“

Nach ihrem Wettkampf lag Männersdorfer auf Zwischenrang 15. Dass sich die Weinviertlerin so gut präsentierte, hatte einen Grund, wie sie der NÖN verriet: „Die letzten Wochen der Vorbereitung waren sehr intensiv, aber sehr gut. Wir haben ja seit September wieder einen neuen Nationaltrainer (Anm.: den US-Amerikaner Daymon Jones), welcher in Linz ist, und haben dort zwei Wochen verbracht, um uns vorzubereiten.“

Sehr strenge Regeln wegen Covid-19

Trotz dieser WM ist das Thema Corona noch allgegenwärtig in Japan. „Wir befinden uns hier aufgrund von Richtlinien wegen Corona in einer Blase und machen jeden Morgen einen PCR-Test“, berichtet Männersdorfer. Außerdem dürfen sich die Athleten nur in der Hoteletage, im Essensbereich oder in der Trainingshalle aufhalten. „Die Vorschriften sind zwar sehr streng, ich bin aber sehr froh, dass es überhaupt stattfinden konnte.“