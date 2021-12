Thomas Appel will den Halbmarathon-70er knacken

Beim dritten Weihnachtsmarathon in Langenzersdorf am letzten Adventwochenende war auch der Ungerndorfer Ortsvorsteher Thomas Appel mit dabei. Er lief dabei nicht nur für den guten Zweck – fünf Euro pro Teilnehmer gingen an ausgewählte Charity-Partner –, sondern auch für sein persönliches Sportziel 2021: 70 gelaufene Halbmarathons. In der Langenzersdorfer Seeschlacht war es der 65. bzw. am Ende sogar die vollen 42,195 Marathon-Kilometer, die er in 3:38,3 Stunden auf Rang 14 bewältigte.

„Ziel wäre es, bis zum Jahreswechsel noch fünf zu laufen. Mal sehen (lacht)“, bleibt Appel optimistisch. Schafft er dieses Ziel, hätte er in den letzten zwei von Corona beeinflussten Jahren 7.000 (!) Kilometer abgespult. „Nur eines kann ich versprechen, nächstes Jahr wird es läuferisch etwas ruhiger“, meint Appel. Ganz recht glauben will man das ja nicht ...