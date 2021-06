Bärenstark präsentierte sich der UTC Mistelbach in der höchsten Tennis-Spielklasse des Landes auch in der 2. Runde, daheim gegen die Sportunion Purgstall. Mit einem eindrucksvollen 7:2 demonstrierten die Mistelbacher am 29. Mai erneut, dass man in der Landesliga A mehr als nur angekommen ist.

Tabellenführung mit 16:2

Von den 9 Spielen des Tages wurden 7 gewonnen. Lediglich im hochklassigen Einzel der beiden Top-Spieler Michael Glöckler und Jan Jerman musste sich Mistelbach letztlich 3:6, 6:4 und 4:6 geschlagen geben. Das Doppel mit Robert Meissl und Martin Mayrl gegen die Purgstaller Johannes Auer und Peter Brandhofer ging ebenfalls knapp mit 6:7 und 4:6 an die Sportunion Purgstall. Sonst gab es beim A-Team des UTC Mistelbach nur glückliche Gesichter. Mit einem Gesamtscore von 16:2 ist Mistelbach nun Tabellenführer in der NÖTV Landesliga A.

Die Ergebnisse im Detail

Michael Glöckler gegen Jan Jerman 3:6, 6:4 und 4:6, Jakub Filipsky gewann gegen Johannes Auer klar mit 6:1 und 6:1 und Stefan Petrovic gegen Michael Kirner 6:0, 6:1. Patrick Nowohradsky siegte gegen Florian Ditzer mit 6:1 und 6:1, Robert Meissl erkämpfte gegen Peter Brandhofer ein 4:6, 6:1 und 6:2. Martin Mayrl gewann das letzte Einzel mit 6:3 und 6:0.

Im Doppel zeigten die Mistelbach-Spieler Michael Glöckler und Stefan Petrovic mit einem 6:2 und 6:3 ihre Klasse gegen Michael Kirner und Florian Ditzer. Überraschend hoch gewannen Jakub Filipsky und Patrick Nowohradsky mit 6:1 und 6:3 gegen die Top-Paarung Jan Jerman und Werner Tiefenbacher. Das letzte Doppel mit Robert Meissl und Martin Mayrl gegen Johannes Auer und Peter Brandhofer ging mit 6:7 und 4:6 zwar verloren, konnte den eindrucksvollen Erfolg jedoch nicht schmälern.

„Nach zwei Meisterschaftsrunden mit einem Gesamtscore von 16:2 in der besten Spielklasse Niederösterreichs an der Tabellenspitze zu stehen ist für die Spieler, den Verein und natürlich auch für mich als Obmann des UTC Mistelbach natürlich ein Traumstart. Jetzt gilt es konsequent weiter zu arbeiten und Mistelbach auch als Tennis-Hotspot des Landes dauerhaft zu etablieren.“, gibt sich UTC Mistelbach-Obmann Klaus Dundalek zuversichtlich.