Magere Ausbeute für Tischtennis-Herren

Bis auf die 2.-Landesliga-Herren waren die Mannschaften der TTSG Weinviertel Mistelbach im Großeinsatz. Mit nur einem Sieg und einem Remis aus fünf Spielen fiel die Bilanz des vergangenen Wochenendes aber relativ ernüchternd aus.

Das Positive vorneweg: Ein kleines Erfolgserlebnis konnte die zweite Mannschaft in der Oberliga A feiern, am Samstag gab es auswärts in Gänserndorf beim SV ein 5:5. Michael Riepl konnte alle drei Einzel gewinnen, auch Noah Kastner steuerte zwei Siege bei. Am Tag davor musste man sich allerdings Union Gänserndorf II daheim mit 2:6 geschlagen geben; Riepl konnte die zwei Punkte holen, David Herzog verlor zweimal in fünf Sätzen, Kastner ging ebenfalls leer aus.

In der Unterliga A gewannen die „Dreier“ der TTGSW gegen Dürnkrut mit 6:3. In der Turnhalle in Asparn sorgten Thomas Riepl (drei Einzelpunkte), Martin Plott (2) und Thomas Mrazek (1) dafür, dass man weiter Erster bleibt.

Aber jetzt zum Negativen: Die vierte Mannschaft – ebenfalls in der Unterliga – verlor das Heimspiel gegen die OMV Gänserndorf II trotz beherzter Leistung nach über vier Stunden Spielzeit mit 3:6. Reinhard Krames konnte zwei Einzel für sich entscheiden, das Doppel (Krames/Stepan) ging ebenfalls an die Gastgeber. „Ein Remis wäre eventuell drin gewesen“, resümierte Krames nach der Partie, „unsere Punkte im Kampf gegen den Abstieg müssen wir aber ohnehin gegen andere Gegner einfahren.“

In der 1. Klasse Ost A hinkt schließlich die fünfte Mannschaft weiter den Erwartungen hinterher. Zwar war Tabellenführer OMV Gänserndorf V zu Gast in Mistelbach, doch spiegelte die 1:6-Niederlage den bisherigen Saisonverlauf wider. Einzig Liu Weirong konnte ein Einzel gewinnen. Statt in der oberen Tabellenhälfte mitzumischen oder zumindest im gesicherten Mittelfeld zu agieren, findet man sich nach sieben Spielen auf dem vorletzten Platz voll im Abstiegskampf wieder.