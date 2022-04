Schöne Besucherzahl trotz Eiseskälte

Werbung

Die Weinviertel Spartans erlebten am Samstag eine Premiere: Erstmals in ihrer rund elfjährigen Vereinsgeschichte durften sie ein Heimspiel in der Division II, der dritthöchsten Spielklasse Österreichs bestreiten. Die eisige Kälte war zwar nicht gerade einladend, und doch wollten sich zahlreiche Fans diesen Moment nicht entgehen lassen. Obmann Florian Kosel zählte 150 Zahlende und empfand das als aufgrund der Umstände als „schön“.

Weniger überraschend war für ihn da schon das Geschehen auf dem grünen Rasen, wo die Weinviertler auf einen übermächtigen Gegner aus Wien trafen. Die Warlords kennen die Division II schon seit mehreren Jahren und spielten ihre Überlegenheit auch eindrucksvoll aus. Erst am Ende des dritten Viertels gelang den Spartans beim Stand von 0:30 ihr einziger Touchdown, der war dafür richtig schön. Quarterback Matthias Potmesil fand mit seinem weiten Pass Spielertrainer Georg Gangl, der sich trotz eines Fouls an ihn durchsetzte und in die Endzone marschierte. „Ein sehr schönes Highlight“, fand Obmann Kosel.

Klar zu sehen war aber auch, dass die Spartaner etwa im Laufspiel deutliche Nachteile hatten. Um das, und auch andere Aspekte des Spiels zu verbessern, bleiben jetzt jedenfalls drei Wochen Zeit: am 24. April kommen dann die Blue Hawks aus Ollersbach (Bezirk St. Pölten-Land) zum nächsten Spiel nach Mistelbach.