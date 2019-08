Der Countdown läuft für das Wolkersdorfer Mountainbike-Ass Alina Reichert: Knapp 40 Tage noch, dann findet ihr absoluter Saisonhöhepunkt, die Moutainbike-Marathon Weltmeisterschaft in Grächen, Schweiz, statt.

Die Formkurve der 22-Jährigen zeigt dabei steil nach oben: Nach der ersten Saisonhälfte mit der Teilnahme an den Straßen-Staatsmeisterschaften im Zeitfahren als krönender Abschluss und einer kurzen Verschnaufpause begann Halbzeit zwei mit dem ersten Top-Ten-Platz bei einem UCI Mountainbike-Marathon Worldseries Rennen.

Doppelt schön war für die Weinviertlerin, dass das auf heimischem Boden passierte: 150 Fahrer starteten beim M3 Montafon in Vorarlberg, um die 130 Kilo- und 4.500 Höhenmeter zu bewältigen. Bei Österreichs einzigem UCI-Marathon-World-Series- Rennen galt es für Reichert, so viele Weltranglistenpunkte wie möglich zu sammeln, um bei der WM ihren Platz in der Startaufstellung zu verbessern.

Fürchterliche Witterungsbedingungen

Ein Unwetter sorgte dann aber für fürchterliche Witterungsbedingungen, wie Reichert berichtete: „Als es zu regnen begann, wurde es mit einem Schlag richtig kalt! Verschärft wurde das Ganze dadurch, dass weite Teile der Strecke oberhalb der Baumgrenze verliefen, wo wir Regen und Wind schutzlos ausgeliefert waren.“ Etliche Fahrer waren durch diese widrigen Verhältnisse zum Aufgeben gezwungen. Nicht so Reichert: Sie beendete nach 7:42 Stunden das Rennen und erreichte mit Platz neun ihr bislang bestes Ergebnis bei einem UCI-Rennen.

Das gab Selbstvertrauen für das viertägige UCI-Etappenrennen Ischgl Ironbike, das erst am Sonntagnachmittag zu Ende ging – für Reichert ein Bewerb mit Licht und Schatten: „Die ersten beiden Tage waren noch in Ordnung, aber am dritten wurde es schon schlechter und am Vierten war es eine Katastrophe, weil ich gleich zwei Patsch’n hatte.“ Glück im Unglück: Sie verlor dadurch nur zwei Plätze in der Gesamtwertung und wurde in der Endabrechnung Neunte.