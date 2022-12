Maximum für Mini-Kader der Faustballer

Werbung

1. Bundesliga Frauen

In der zweiten Runde konnten die Damen der Spielgemeinschaft Wolkersdorf/ Neusiedl im Spiel gegen St. Veit/Pongau die jungen Aufsteigerinnen aus Salzburg zwar wie erhofft in die Knie zwingen und gewinnen, allerdings erst nach einem 0:2-Satzrückstand und Dramatik pur. Und das kam so:

In der NMS Laakirchen begann die Mannschaft rund um Kapitänin Marie Scharinger stark, jedoch schaffte es die Salzburger Truppe, nach einem Time-Out, mit sechs Punkten in Folge die Wende einzuleiten und Satz Nummer eins zu gewinnen. Auch der zweite Satz ging auf das Konto von St. Veit.

Mit dem Rücken zur Wand gelang es Scharinger & Co, in der Verlängerung des dritten Satzes die Wende einzuleiten. Mit 12:10 wurde auf dem letzten Drücker eine überraschende Abfuhr verhindert. „Das wäre der sportliche Super-GAU gewesen, aber da siehst du wieder, wie eng Freud und Leid im Sport beisammen liegen“, war auch Betreuer Wolfgang Schmid erleichtert. Denn ab diesem Zeitpunkt waren die Weinviertlerinnen auf allen Positionen hellwach und erspielten sich souverän die zwei noch notwendigen Sätze, um die Partie doch noch für sich zu entscheiden.

Danach ging es gegen die Heimmannschaft und dort bot Neusiedl/Wolkersdorf den zahlreich erschienenen Fans durchaus schöne Ballwechsel und knöpften der Müllehner - Fünf sogar einen Satz ab. Mehr war für die Mädels von Schmid aber nicht möglich gegen den Favoriten, auch weil man erneut mit einem Mini-Kader von fünf Frauen nach Oberösterreich reiste. Eine Spielerin weniger und man hätte nicht einmal antreten können ...

Dennoch nimmt Schmid viel Positives von diesem Ausflug mit: „Die Aufholjagd gegen St. Veit hat uns eine große Portion Selbstvertrauen für die kommenden Runden mitgegeben, ich bin zufrieden und stolz auf die Mädels.“

2. Bundesliga Herren

Jetzt ist der Laaer Fehlstart perfekt! Nachdem die Mannen rund um Michael Thalhammer schon zum Auftakt dem Weinviertler Rivalen ÖTB TV Drösing unterlagen, kassierte man am vergangenen Wochenende die nächsten zwei deftigen Pleiten.

Sowohl gegen Enns II, als auch gegen Schwanenstadt kassierten die Thermenstädter 0:3-Niederlagen und rutschten damit auf den letzten Tabellenplatz ab.