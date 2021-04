Am Samstag ist nicht nur der Tag der Arbeit, sondern es beginnt auch die Arbeit für die 1.-Bundesliga-Damen der Spielgemeinschaft Wolkersdorf/Neusiedl: Die Feldmeisterschaft 2021 startet mit dem Auswärtsspiel gegen den ASKÖ Seekirchen. Sonntags wartet eine weitere Partie in der Fremde, in Linz gegen den FBC Urfahr.

Wunschziel ist das Obere Play-off

Das große Ziel für die Mädels von Trainer Wolfgang Ritschel-Roschitz und Betreuer Reinhard Exner ist das Obere Play-off. Das bedeutet, dass man unter die Top sechs der Tabelle kommen muss, auch weil heuer zum ersten Mal im neuen Modus gespielt wird. Zehn Mannschaften spielen bis Ende Juni jeweils einmal gegeneinander. Danach bestreiten die Top sechs ab Mitte August ein Viertelfinale im Best- of-Three-Modus. Die drei Gewinner spielen im September in einem „Final-3-Turnier“ um den Staatsmeistertitel auf dem Feld und die Klubs auf den Rängen sieben bis zehn ab Mitte August um den Klassenerhalt, wobei es am Ende zwei Absteiger geben wird.

Wie realistisch ist das Ziel der Weinviertlerinnen? „Sehr“, wenn es nach Ritschel-Roschitz geht: „Wir sind definitiv ein Verein, der das Potenzial hat unter die ersten Fünf oder Sechs zu kommen. Vor allem, wenn alle meine Mädels ihre Leistung abrufen.“

Beim ersten und einzigen Vorbereitungsturnier in Linz am vergangenen Wochenende belegten die Neusiedlerinnen zwar nur Rang zehn von zwölf Mannschaften, das war aber dem Umstand geschuldet, dass die Paradeverteidigung um Luisa Arzberger (beruflich) und Marie Scharinger (Unter-18-Nationalteam) fehlte. Dennoch war Ritschel-Roschitz zufrieden, weil so Youngster Julia Stinakovits und Neuzugang Corinna Schuckert Einsatzminuten sammelten.

Vor allem Schuckert, die aus der Landesligamannschaft hochgezogen wurde, überzeugte dabei: „Wir haben schon in der Halle überlegt, auf sie zurückzugreifen. Jetzt ist sie bereit und macht einen guten Eindruck“, resümierte Ritschel-Roschitz.

Auch World-Tour-Finale auf 2022 verschoben

Diese Feld-Meisterschaft wird übrigens das einzige Outdoor-Highlight für heuer bleiben. Denn nachdem schon die World Games in den USA auf 2022 verschoben wurden, passierte nun Selbiges mit dem World-Tour-Finale, bei welchem Kapitänin Antonia Ritschel-Roschitz und Co. ebenfalls dabei gewesen wären. „Ursprünglich hätte es in Südamerika stattfinden sollen, das wurde aber wegen Corona abgesagt. Danach hat man in Europa gesucht, unter anderem auch mich gefragt, ob ich es nicht veranstalten will, und ist jetzt aber zum Schluss gekommen, es ebenfalls erst nächstes Jahr abzuhalten“, erklärt Ritschel-Roschitz.