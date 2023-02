Boom bei Volleyballern

Werbung

Volleyball steht wieder hoch im Kurs – zumindest in Wulzeshofen. „Wir sind aktuell jenseits von gut und böse“, berichtet Präsident Michael Haas humorvoll von einem „enormen Zulauf an neuen Mitgliedern und Trainingswilligen“. Aus „acht bis zehn“ Leuten auf einem Training seien zuletzt 24 geworden, zu Spitzenzeiten im Freien 2022 sogar 33.

Die Gründe für den Andrang sieht Haas vielfältig, anders als noch 2011, als vor allem die Volleyball-Europameisterschaft in Österreich auch den heimischen Vereinen neue Spieler und Spielerinnen zutrieb. Einige Akteure seien von einer zweiten Hobby-Gruppe aus Laa zu den Wulzeshofenern gestoßen: „Die haben wir heuer erst kennengelernt. Vier bis fünf davon wollen sich technisch-taktisch weiterentwickeln und das ein bisschen intensiver betreiben.“ Auch zwei ehemalige Fußballerinnen des FC Neudorf und ein paar Sporthauptschülerinnen hätten sich der Gruppe angeschlossen.

Corona war ganz, ganz schlimm für uns.

Michael Haas

Einen großen Grund sieht Haas auch beim Vizepräsidenten des Vereins, Christian Formann: „Er hat, glaube ich, so 80 Trainings beim Beachvolleyball geleitet, und wir sind immer mehr geworden. Also er muss irgendwas richtig machen.“ Für Haas ein schöner Trendwechsel, denn: „Corona war ganz, ganz schlimm für uns. Aber jetzt, wo es vorbei ist, wirkt das Zuwachspotenzial, als würde es nicht mehr enden.“

Das bringt aktuell sogar Kapazitätsprobleme mit sich, obwohl man aus der Laaer Thayalandhalle bereits in die größere HAK-Halle übersiedeln konnte. So muss die Teilnehmerzahl pro Einheit limitiert werden. Spätestens, wenn man nach den Osterferien wieder auf die drei Freiluft-Beachvolleyballplätze in Wulzeshofen zurückkehrt, sind weitere neue Gesichter aber gerne gesehen. Trainiert wird dann wieder Dienstag und Donnerstag. Für Vereinsmitglieder sind die Einheiten kostenlos, einzig die Hallenkosten von rund zwei Euro pro Einheit im Winter sind selbst zu tragen.

Wie im Vorjahr möchten die Wulzeshofener heuer auch wieder an einer „Beachliga“ teilnehmen, einem Meisterschaftsbewerb des österreichischen Volleyballverbands, der ähnlich wie im Tennis abläuft. Im Vorjahr wurde die Union dort Zweiter.

Fix eingetragen ist am Kalender bereits das traditionelle Hobbyturnier in der Thayalandhalle in Laa am 1. April.