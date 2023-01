Mistelbacher Mustangs verlieren Basketball-Krimi in Güssing

Werbung

Sieben Spiele in Folge hatte Mistelbach gegen Güssing bereits verloren. Am Samstag kam ein achtes hinzu. Dabei machten die Mustang zum Jahresstart in Burgenland mit Sicherheit das beste Spiel in dieser anhaltenden Negativserie. Sechs Punkte Vorsprung wiesen sie am Ende des ersten Viertels auf, drei nach dem zweiten, immerhin noch zwei nach dem dritten. "Es war eine ausgeglichene Partie. Wir waren meistens vorne, auch ein bisschen hinten", schildert Mistelbach-Coach Martin Weissenböck, "aber ich habe immer noch das Gefühl gehabt, okay wir sind am Drücker."

Im Schlussabschnitt meldete sich der Ligakrösus der vergangenen Jahre aber endgültig zurück, zog angeführt von Sebastian Koch und Mate Horvath auf 81:75 davon. Da standen nur noch 100 Sekunden auf der Uhr, Mistelbach also mit dem Rücken zur Wand. Doch auch die Mustangs waren voll da, schafften dank vier Norwa-Punkten und einem Lay-up von Kapitän Christoph Leydolf tatsächlich noch den Ausgleich. Es ging in die Overtime.

Mistelbach wähnte sich schon im Ziel

In der war für Koch, Güssings Topscorer, schon nach einer Minute Schluss, der Ex-Teamspieler bekam ein technisches Foul aufgebrummt und war - wie zuvor auch schon Christoph Astl - raus. Auch ein Grund, warum sich Mistelbach für Trainer Weissenböck schon ein wenig in Sicherheit wog: "Mit der Verlängerung haben wir irgendwo geglaubt, dass wir es schon gewonnen haben." Doch da hatten die Mustangs die Rechnung ohne die Hausherren gemacht, die genau im richtigen Moment furios vom Dreier trafen: von sieben Versuchen in der Overtime waren vier drin. Da konnte Mistelbach trotz großem Fight nicht mehr mit.

Der Weinviertler Coach war hinterher freilich ein wenig bedient: "Mit den vier Dreiern haben sie uns ausgeknockt, das muss man sagen, und wir haben uns vorne geplagt. Wir waren auch ein bisschen paralysiert, weil das so schwere Würfe waren (die Güssing traf, Anm.)." Sein Fazit: "In der Verlängerung waren die Güssinger dann auch die Glücklicheren." Das sah auch deren Trainer Daniel Müllner so, er sagte gegenüber der Liga-Website: "Mistelbach war über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber wir haben einfach nicht aufgegeben und am Ende die Big-Plays gemacht. Am Ende sind wir natürlich glücklich über den Sieg vor einer tollen Kulisse und großartigen Stimmung.“

Feiern durften die burgenländischen Fans nicht nur den Sieg, sondern auch die Tabellenführung im Osten. Güssing sprang mit dem Erfolg nämlich wieder auf Platz eins, Mistelbach ist mit gleicher Punktzahl Zweiter.