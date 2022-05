1.000 liefen durch die SCS

Werbung

Laufen statt Shoppen war am heutigen Feiertag beim 3. SCS RUN presented by Decathlon das Motto in Österreichs größtem Einkaufszentrum. Der Startschuss für das Laufspektakel in und rund um das Areal der Westfield Shopping City Süd fiel pünktlich um 9 Uhr. Rund 1.000 TeilnehmerInnen aus allen Altersklassen absolvierten die fünf Kilometer lange Laufstrecke, in Summe wurden über 5.116 Kilometer zurückgelegt. Der Rundkurs konnte einmal, zweimal oder dreimal – also über fünf, zehn oder fünfzehn Kilometer – sowie durch einen Teambewerb im Dreierteam absolviert werden. Ein Streckenabschnitt führte dabei direkt durch das Einkaufszentrum, vorbei an Shops und Restaurants. Der Älteste unter den TeilnehmerInnen war 75 Jahre alt, der jüngste war zwei Jahre alt und absolvierte beim Knirpse-Run eine Strecke von 400 Metern.

SCS Run "nicht mehr wegzudenken"

Ebenfalls heuer als Läufer beim SCS Run dabei waren Hannes Koza, Bürgermeister von Vösendorf sowie Werner Heindl, geschäftsführender Gemeinderat Wiener Neudorf. „Wir freuen uns sehr, dass es uns auch heuer wieder gelungen ist, so viele sportbegeisterte Menschen aus ganz Österreich zur Teilnahme zu motivieren. Der SCS Run ist aus dem Laufangebot in Niederösterreich nicht mehr wegzudenken. Besonders stolz sind wir, dass heuer wieder so viele Familien mit Kindern mit dabei waren. Insgesamt haben rund 300 Kinder und Jugendliche im Alter von zwei bis 16 Jahren teilgenommen.“, so Melanie Fraiss, stellvertretende Center-Managerin der SCS.

3.000 Euro für den guten Zweck

Die lauffreudigen Kinder von zwei bis sechs Jahren absolvierten eine 400 Meter lange Strecke, die älteren Kids und Jugendliche bis zu 16 Jahren einen 1.000 Meter-Lauf. Das vielfältige Rahmenprogramm begeisterte BesucherInnen wie TeilnehmerInnen gleichermaßen. Belohnt wurden alle LäuferInnen mit einem prall gefüllten Startersackerl und gratis Decathlon Laufshirts sowie einer Medaille. Darüber hinaus unterstütze die SCS die Ronald McDonald Kinderhilfe. Für jede Läuferin beziehungsweise jeden Läufer wurden drei Euro gespendet. “Wir waren auch heuer wieder sehr gerne Partner des mittlerweile traditionellen SCS Runs. Denn Events wie diese machen es aus, Menschen jeden Alters die Freude am Sport näher zu bringen und zu ermöglichen. Vor allem Familien mit ihren Kindern liegen uns am Herzen und die große Anzahl der teilnehmenden Kinder zeigt uns, dass Bewegung ein immer wichtiger werdender Bestandteil des Alltags wird, den wir mit dem Sponsoring, aber auch an allen anderen Tagen im Jahr unterstützen wollen“, so Gábor Pósfai, Country Leader von Decathlon Austria.