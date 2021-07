Für die beiden Bezirksteams war der vergangene Samstag der große Tag der Entscheidung um den Klassenerhalt. Union Mödling musste nach einer knappen Niederlage gegen Bludenz vor zwei Wochen entweder die Begegnung gewinnen, oder auf einen Sieg des Lokalrivalen hoffen, der selbst zumindest einen Punkt gegen die Vienna für den Klassenerhalt benötigte.

Für die Unioner sollte es am vergangenen Wochenende nicht reichen den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu fixieren. Gegen Stockerau verloren die Mödlingerinnen mit einer stark dezimierten Mannschaft mit 3:4 und waren somit auf die Schützenhilfe vom BMTC angewiesen. „Normalerweise steigen wir mit so einer Leistung ab“, gab sich Mannschaftsführer Wolfgang Buberl trotz des knappen Ergebnisses kritisch.

Im direkten Duell gegen die Vienna sorgten die Damen vom BMTC-Brühl allerdings für das große Aufatmen beim Bezirksrivalen. Obwohl Liel Marlies Rothensteiner ihre Partie w.o. geben musste, gelang es den BMTC-Damen, bereits in den Einzeln eine 4:1-Führung zu erspielen und somit den Klassenerhalt für beide Mödlinger Tennisclubs zu fixieren. Das erinnerte Brühls Helmut Rothensteiner an eine Aussage seines Kollegen Buberl, der nach dem direkten Duell anfang Juni den Titel als Nummer eins von Mödling für sich in Anspruch nahm: „Ich habe ihm dann auch gleich eine SMS geschrieben und gemeint, dass das jetzt wohl nicht mehr der Fall sein kann“, scherzte Rothensteiner, der mit Buberl ein freundschaftliches Verhältnis pflegt.

Dieser sieht die ganze Thematik naturgemäß anders: „Das ist so wie beim Wiener Derby im Fußball. Am Ende zählt nur, wer das direkte Duell gewinnt. Aber sie können es nächstes Jahr gerne wieder probieren“, konnte auch der, aufgrund des Klassenerhaltes sichtlich erleichterte Buberl, die Diskussion mit einem Augenzwinkern kommentieren. Am Ende gibt es also ein Happy End für beide Bezirksmannschaften und beide können sich auch für die kommende Saison auf ein spannendes Derby-Aufeinandertreffen freuen.