Vor rund 1.200 Zuschauern fertigte das österreichische Jahrgang-2000-Nationalteam am Sonntag in Tulln die Altersgenossen aus Tschechien mit 23:17 ab und holten sich damit den Titel.

„Tschechien ist eine hervorragende Mannschaft, eine Nation mit großer Handballtradition. Wir haben wieder nur 17 Tore bekommen, das ist einfach großartig. Mit guter Arbeit können wir aus dieser Mannschaft eine Top-Ten-Nation machen“, streute auch Head-Coach Roland Marouschek seinen Schützlingen Rosen und prophezeite eine möglicherweise große Zukunft. Wichtig war dieser Sieg auch deshalb, weil man sich mit diesem Erfolg fix für die Men’s- 20-EM in zwei Jahren qualifizierte und dem nächsten Jahrgang die fixe Teilnahme am 18er Bewerb sicherte.

Für diesen Erfolg waren mit Fabio Schuh und Jan David auch zwei junge Talente aus dem ÖLSZ in der Südstadt mitverantwortlich. „Es war ein ganz großes Erlebnis für uns. Das erste Großturnier, an dem wir teilnehmen durften“, zeigte sich Schuh euphorisch.

„Quasi in der Halle aufgewachsen“

Für Schuh, der im kommenden Monat erst seinen 17. Geburtstag feiert, wohl das erste große Highlight eines vom Handball geprägten Lebens: „Ich bin quasi in der Halle aufgewachsen. Zuerst habe ich in der Volksschule in Maria Enzersdorf bei Goschka Kriechbaum begonnen, dann wurde ich von meinen Eltern in Perchtoldsdorf trainiert und später bin ich durch meinen Vater, der dort ebenfalls gespielt hat zu den Fivers gekommen“, so der Maria Enzersdorfer über die Handballbegeisterung in seiner Familie.

Jetzt heißt es, für den Sohn von Perchtoldsdorf Devils Trainerin Claudia Schuh, sich wieder voll auf die startende Meisterschaft bei den Fivers Margareten zu konzentrieren: „Ich durfte letztes Jahr schon ein paar mal in der Bundesliga spielen und einmal in der HLA. Natürlich würde ich mich gerne in der Bundesliga beweisen, aber im Vordergrund steht momentan auf alle Fälle die Entwicklung“, so Schuh.