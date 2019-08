Der SV Mattersburg setzte sich in der Südstadt bei der Admira mit 3:1 durch und gewann erstmals seit der Auftaktrunde gegen Hartberg. Somit wurde nach vier Niederlagen am Stück endlich wieder angeschrieben.

Balsam vor der Länderspielpause und dem nächsten Heimspiel am 14. September gegen WSG Tirol.

Krisengipfel in der 6. Bundesliga-Runde: Tabellenschlusslicht Admira empfing in der BSFZ-Arena den Vorletzten aus Mattersburg. Während die Admira überhaupt noch keinen Sieg in der jungen Saison einfahren konnte, schrieb Mattersburg immerhin schon einmal voll an. Das allerdings in Runde eins – seither gab es auch für die Elf von Trainer Franz Ponweiser nichts mehr Zählbares zu holen.

Mattersburg mit starker Anfangsphase

Beide Teams stellten sich auf einen harten Kampf ein, eine „Schlacht“ – und Admira-Trainer Reiner Geyer fuhr dafür die schweren Geschütze auf. Markus Lackner, dessen „Heimkehr“ erst unter der Woche fixiert wurde stand ebenso in der Startelf wie auch erstmals Erwin „Jimmy“ Hoffer. Die erste gute Chance gehörte aber jedenfalls den Gästen. Nach einem Freistoß von Patrick Salomon brannte es im Admira-Strafraum lichterloh (5.). Zunächst scheiterte Andreas Kuen an Admira-Keeper Andreas

Leitner, dann wurde ein Schuss von Andreas Gruber in letzter Sekunde geblockt.

Admira durch Bakis und Hoffer erstmals gefährlich

Die Anfangsphase gehörte definitiv den Mattersburgern, die vor allem bei Standardsituationen Gefahr ausstrahlten. So etwa durch einen Mahrer-Kopfball (13.), der nur knapp sein Ziel verfehlte. Auch Fabian Miesenböck fehlten per Köpfchen nach Salomon-Flanke nur Millimeter (18.). Erst nach 20 Minuten begann sich die Admira allmählich aufzubäumen. Sinan Bakis setzte sich mit einem starken Dribbling auf der linken Seite durch, fand letztlich aber keinen Abnehmer für seinen Stanglpass. Dann klopfte Hoffer mit einem (zu schwachen) Flachschuss an. Wenig später war Kuster bei einem Flachschuss von Bakis nach Konter schon wesentlich mehr gefordert, konnte aber per Fuß abwehren (22.).

Mattersburg legt vor, Admira antwortet rasch

Doch gerade als die Südstädter dabei waren, in die Partie zu finden, schlug Mattersburg eiskalt zu. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld brachte die Admira den Ball nicht aus dem Strafraum. In einer „Flipper-Aktion“ landete das Spielgerät vor den Beinen von Fabian Miesenböck, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte – 0:1 (27.). Doch die Admira benötigte nicht lange, um sich zurückzumelden. Bei einer Kerschbaum-Ecke nahm Admira-Abwehrchef Christoph Schösswendter sein Herz in die Hand, startete voll durch und netzte wuchtig per Kopf zum Ausgleich (35.).

Gruber bringt Mattersburg wieder in Front

Doch auch Mattersburg ließ sich nicht lange vom Ausgleich schocken, antwortete noch schneller als die Admira nach dem Rückstand. Nur eine Minuten später zappelte der Ball schon wieder im Admira-Gehäuse, nachdem Andreas Gruber an der Strafraumgrenze zu viel Platz bekam und gekonnt ins Eck abzog. Diesmal fanden die Hausherren keine schnelle Antwort – mit dem 1:2 ging es in die Pause. Die Maria Enzersdorfer kamen in weiterer Folge ambitioniert aus der Kabine, doch es folgte bald der nächste Rückschlag. Nach einem Foul (zugegeben: viel war es nicht) gegen Christoph Halper sah Kerschbaum seine zweite Gelbe Karte und flog somit vom Platz (56.). Sechs Minuten später hätte Gruber schon für die Vorentscheidung sorgen können – sein satter Volleyschuss verfehlte das Admira-Tor nur haarscharf.

Admira kassiert in Unterzahl den Todesstoß

Danach passierte allerdings länger nichts mehr, Mattersburg blieb geduldig und überließ der Admira sogar zeitweise den Ball. Die Südstädter wussten wenig damit anzufangen und in Minute 82 versetzten die Gäste der Geyer-Elf den Todesstoß. Nach einem Foul von Schösswendter an Halper zögerte Schiedsrichter Jäger keine Sekunde und zeigte auf den Punkt. Der eingewechselte Mario Kvasina übernahm Verantwortung und verwandelte eiskalt ins Eck zum 3:1 (81.). In der Schlussphase verhinderte Admira-Keeper Leitner noch eine höhere Pleite, parierte einen Erhardt-Abschluss glänzend. Die Niederlage war allerdings besiegelt, Mattersburg verschaffte sich Luft und kann nun beruhigter in die Länderspielpause gehen.

STIMMEN

SVM-Trainer Franz Ponweiser: „Wir sind glücklich, dass wir den eingefahren haben – vor allem über die Art und Weise, das war nicht selbstverständlich. Die Mannschaft hat eine stabile und aggressive Leistung auf den Platz gebracht. Auch der eine oder andere Moment hat für uns gesprochen.“

Admira-Trainer Reiner Geyer: „Ich bin enttäuscht. Wir wollten das Spiel gewinnen und den Bock umstoßen, das ist uns nicht gelungen. Die Statistik war zwar ausgeglichen, aber im Endeffekt war es ein verdienter Sieg für Mattersburg.“

Philipp Erhardt: „Heute war genau so ein Spiel, wie du dich aus einer kleinen Krise rausschießen kannst. Von Anfang an haben wir Tugenden des SV Mattersburg auf den Platz gebracht und verdient gewonnen.

Michael Lercher: „Wir haben uns vorgenommen, entsprechend aufzutreten, das Spiel zu machen und uns nicht zu verstecken. Außerdem haben wir mit viel Herz gespielt. Jetzt ist einmal der Druck weg, aber es geht weiter, wir müssen dann gleich wieder Vollgas geben.“

Patrick Salomon: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir vom Charakter her viel positiver auftreten und füreinander da sein. Das war sicher ausschlaggebend heute. So gewinnt man Spiele, jetzt können wir uns einmal freuen.“

Fabian Miesenböck: „Das war eine sehr gute Leistung von uns. Wir haben heute mit Herz und Leidenschaft Fußball gespielt. Ich bin überglücklich und stolz auf die Mannschaft, dass wir das geschafft haben. Gegen St. Pölten ist der Aufwand nicht belohnt worden, heute waren wir noch einmal eine Klasse besser.“

Derselbe über sein erstes Bundesliga-Tor: „Natürlich freut man sich darüber. Das ist aber nicht das Wichtigste, sondern dass wir endlich wieder gewonnen haben.“

STATISTIK

FC FLYERALARM ADMIRA – SV MATTERSBURG 1:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (27.) Miesenböck, 1:1 (35.) Schösswendter, 1:2 (36.) Gruber, 1:3 (81., Elfmeter) Kvasina.

Gelb-Rote Karte: Kerschbaum (56., Foul).

Gelbe Karten: Kerschbaum (26., Foul), Starkl (48., Unsportlichkeit); Salomon (60., Unsportlichkeit), Lercher (69., Foul), Kuen (75. Unsportlichkeit).

SR Jäger.- BSFZ-Arena, 1905.

Admira: Leitner, Maier, Schösswendter, Strauss, Lukacevic; Lackner (82. Toth), Hjumand (46. Starkl), Kerschbaum; Hoffer (70. Paintsil), Cmiljanic, Bakis.

Mattersburg: Kuster; Salomon, Malic (75. Behounek), Mahrer, Lercher; Erhardt; Gruber, Kuen, Halper (82. Jano), Miesenböck; Olatunji (65. Kvasina).