Patrick Riener: Der dreifache Weltmeister aus der Thermenregion

Der Druck war riesig. „Ich war der Favorit, alle haben es erwartet, dass ich gewinne“, macht Patrick Riener deutlich, dass eine große Last auf seinen Schultern lag. Es war für ihn eine spezielle Situation bei der Adventuregolf-WM in Gumpoldskirchen. Er war nicht nur der Lokalmatador, sondern ist auch der Kopf hinter der Adventuregolf-Anlage in Gumpoldskirchen.

Dem Druck hielt er stand, krönte sich zum Weltmeister — und das gleich drei Mal. „Ein unglaubliches Gefühl. Dass ich es dann hier schaffe, das ist schon das Nonplusultra“, jubelte Riener.

Denn Riener siegte in der Allgemeinen Klasse der Herren, genauso wie in der Klasse Overall und holte sich auch noch im Teambewerb mit Christian Adler, ebenfalls Gumpoldskirchner, Karl Lakos und Hannes Hahsler den Weltmeistertitel. „Das ist das Größte. Ich habe ja vorher schon den Staatsmeistertitel gewonnen. Aber Weltmeister? Das fühlt sich echt super toll an“, strahlte Riener über beide Ohren. Adler holte sich zudem den Weltmeistertitel bei den Senioren.

Den Heimvorteil nutzte Riener bestens aus — obwohl das gar nicht so leicht ist. „Adventuregolf ist wie großes Minigolf auf Kunstrasen. Jeder Schlag ist unterschiedlich. Wurscht, wo man spielt, es ist nie dasselbe. Nach jedem Schlag ist es eine neue Herausforderung, weil er nicht so liegt wie beim Minigolf“, gibt Riener Einblicke in die spannenden Elemente der Sportart. Doch auf seinem Platz war Riener dann einfach nicht zu bezwingen.