Wir sind WM!

Zwölf Nationen – so viele Spieler wie noch nie – darunter Großbritannien, Portugal, Indien, Finnland, die USA und natürlich Österreich stehen bei der am Adventuregolfplatz Gumpoldskirchen von 16. bis 18. Juni anberaumten Weltmeisterschaft am Start und sorgen für ein außerordentliches Spektakel.

An der Spitze Anlagenbesitzer Patrick Riener, der sich diesem Sport bereits als Kind verschrieben hat. „Eigentlich war ich mit Leib und Seele Minigolfer und als solcher bereits Österreichischer Schülermeister und in Folge Staatsmeister“, verrät er. Als ein Spielerkollege ihn schließlich bat ins Team zu kommen, um bei der Adventuregolf-WM im Kosovo anzutreten, war es um ihn geschehen. Adventuregolf wurde zur neuen Passion. 2019 folgte der Bau der Anlage in Gumpoldskirchen als erste WM-Stätte in Österreich. Nun ist es endlich soweit – Patrick Riener erhielt den Zuschlag zur Austragung dieser Minigolf-WM mit erhöhtem Spaßfaktor.

Adventure Golf ist eine Form des Minigolfs, bei dem der Parcours in der Regel thematisch gestaltet ist und Hindernisse wie Brücken, Höhlen, Wasserfälle und andere Landschaftsmerkmale enthält. Im Gegensatz zum traditionellen Minigolf, das meistens auf flachem Gelände gespielt wird, bietet Adventure Golf eine abwechslungsreichere und herausfordernde Erfahrung. Die Anlage in Gumpoldskirchen ist mustergültig – mit Kunstrasen, längeren Naturbahnen, Bunker und vielen Extras zählt sie zu den besten weltweit. Das sie nun Austragungsort der WM 2023 ist, freut auch Bürgermeister Ferdinand Köck: „Sowohl das Sportevent selbst ist Magnet für Spieler und Zuseher als auch das Rahmenprogramm, wovon letztlich ganz Gumpoldskirchen profitieren wird.“

Los geht´s am 14. Juni um 19 Uhr mit einem Riesenspektakel, das am Kirchenplatz seinen Anfang nimmt. Von dort ziehen alle zwölf Starter-Nationen mit nicht weniger als 126 SpielerInnen und Coaches, beflaggt und mit dem Gumpoldskirchner Musikverein an der Spitze durch den Ort zum Festzelt am Adventuregolf-Gelände. Der Gumpoldskirchner Männerchor MACH4 und eine Delegation aus der Politik mit den beiden Abgeordneten zum Nationalrat, Carmen Jeitler-Cincelli und Hans Stefan Hintner, Martin Schuster sowie Vertreter aus der Lokalpolitik, Verbandspräsident Pasi Aho und dem Präsidenten des ÖMGV Christian Gobetz werden die Spieler in Empfang nehmen. In weiterer Folge findet die Auslosung der Starternummern statt. Gespielt wird in gleich mehreren Bewerben – Damen und Herren Einzel, Jugend, Mix-Paaren und Senioren, Teams wo die Zuseher an den drei Turniertagen ein buntes Starterfeld erwarten dürfen. Für Österreich sind mit Patrick Riener, Christian Adler, Helmut Passecker und Harald Kutsenits übrigens gleich vier Gumpoldskirchner am Start.

Am 18. Juni, gegen 19 Uhr, findet schließlich die Siegerehrung sowie in Folge das Abschlussevent im Musikheim Guntramsdorf statt. „Der Ausklang wird als Adventuregolfparty für alle Spieler und geladenen Gäste gefeiert – Livemusik, Buffet und ein geselliges Miteinander soll das Gemeinschaftsevent krönen“, freut sich Patrick Riener auf eine gute Zeit. Darauf ausgerichtet ist übrigens auch die Gastronomie im Clubhouse am Adenturegolfplatz Gumpoldskirchen selbst, sodass sich Gäste und Spieler auf ein rundum gelungenes Event freuen dürfen.

„Sehen Sie sich das an!“, heißt es von Ortschef Bürgermeister Ferdinand Köck und Anlagenbetreiber Patrick Riener – „schließlich sieht man das nicht alle Tage!“.

Wer Lust bekommen hat, sich selbst im Adventuregolf zu versuchen kann das von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr machen. Alle Infos finden Sie unter www.adventuregolf.fun