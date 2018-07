Enger hätte es kaum sein können: Die Mödling Rangers hatten gegen Lokalrivalen Danube Dragons schon eine Hand am Halbfinal-Ticket, schlussendlich verloren Roman Namdar und Co. denkbar knapp mit 18:21. Damit scheitert die Schneider-Truppe zum dritten Mal en suite in der Wildcard-Runde und verpasst das angepeilte Semifinale.

Armin Schneider und seine Rangers stellten sich selbst ein Bein. | Zottl

Klar, dass Headcoach Armin Schneider die Niederlage beim NÖN-Telefonat noch nicht ganz verdaut hat: „Ich bin immer noch traurig, aber nach so einer knappen Niederlage wäre es auch traurig, wenn ich nicht traurig wäre.“ Besonders bitter: Die Mödlinger hatten in den letzten Minuten noch einmal eine richtig gute Chance, die Partie zu drehen, doch die Drachen machten die Schotten dicht und der Field Goal-Versuch von Dennis Tasic zum Ausgleich wurde von den Wienern geblockt.

Für Schneider war diese Szene aber nicht spielentscheidend: „Das kann immer passieren, wenn du am Ende einen Touchdown oder ein Field Goal brauchst. Entscheidend war, dass wir es in der ersten Hälfte nicht geschafft haben zu punkten. Es wäre dann ja nicht einmal eng geworden. Wir hätten das Spiel locker gewinnen können“, hadert Schneider mit den vergebenen Chancen vor der Pause.

Gerade im ersten Quarter hatten die Gäste am Donaufeld-Sportplatz (die eigentliche Dragons-Heimat in Stadlau war interessanterweise nicht bespielbar) das Pech an den Handschuhen picken. Die Rangers riskierten, spielten zweimal den vierten Versuch aus und wurden dafür beinhart bestraft. Die Dragons führten nach zwei Touchdowns im ersten Abschnitt mit 14:0. „Wir haben dreimal kurz vor der Endzone blöde Strafen kassiert“, ärgert sich Schneider, dass ein Tasic-Field Goal in Hälfte eins das einzig zählbare auf der Anzeigetafel blieb. Nach Wiederbeginn verkürzten die Mödlinger mit Touchdown und Two Point-Conversion auf 11:14. Im Gegenzug zogen die Dragons wieder auf 21:11 davon, der zweite Rangers-Touchdown, inklusive verwandeltem Zusatzpunkt, sollte am Ende Ergebniskorrektur bleiben.

Trotz des bitteren Endes findet Schneider auch schon wieder positive Worte: „Es war eine gute Saison. Wir sind wieder das Stück weiter und näher an die Top-Teams herangekommen.“ Dass das ausgegebene Saisonziel – Top Four beziehungsweise Heimrecht in der Wild Card-Runde verpasst wurde – kann Schneider verkraften: „Das war aufgrund des Punkteverhältnisses, damit kann ich leben.“ Am Ende der Woche wird es ein Gespräch mit Clubboss Gerhard Bräuer geben, der Fokus liegt dabei schon auf 2019: „Nach der Saison ist vor der Saison.“