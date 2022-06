Der finale Showdown bei den Mödling Rangers

Werbung

Und plötzlich haben die Mödling Rangers die Play-off-Teilnahme in der eigenen Hand. „Es ist alles für uns gelaufen. Dabei war die Saison für uns eigentlich schon tot“, kann es Rangers-Obmann Gerhard Bräuer beinahe selbst nicht fassen. Die Mödlinger erledigten gegen die Steelsharks Traun ihre Hausaufgaben mit Bravour – 54:14. „Die Partie war relativ flott entschieden. Traun hat ein paar Fehler gemacht, die haben wir ausgenutzt.“

„Es ist ein Do-or-Die-Game.“

Schützenhilfe kam aus Salzburg: Die Ducks drehten gegen die Telfs Patriots einen 0:21-Rückstand in einen 32:28-Sieg, hievten damit die Rangers vor dem finalen Spieltag auf den vierten Tabellenplatz. Wenn die Niederösterreicher am Samstag (15 Uhr) daheim die Prag Black Panthers besiegen, dann treffen sie im Play-off-Halbfinale auf Grunddurchgangssieger Danube Dragons. Zukunftsmusik, denn an die Tschechen hat Mödling alles andere als gute Erinnerungen. Das erste Saisonduell ging krachend verloren (14:48). „Es ist ein Do-or-Die-Game. Ein Play-off vor dem Play-off“, weist Bräuer ausdrücklich auf den Endspielcharakter hin. Dabei könnte selbst eine Niederlage für die Top Vier reichen. So könnten in der Endtabelle vier Teams punktgleich sein, dann nämlich, wenn neben Mödling auch Telfs gegen den direkten Konkurrenten Znaim patzt und Salzburg gegen Traun siegt. „Dann wird es kompliziert, geht es um die direkten Duelle, erzielte und erhaltene Punkte“, würde Bräuer den Taschenrechner lieber stecken lassen.

MVP Milgate wohl auch am Samstag dabei

Und dafür wieder einmal ein Ass aus dem Ärmel schütteln, so wie am Samstag mit Nick Milgate. Der Vorjahres-MVP weilt derzeit auf Urlaub in Österreich. „Er hat letztes Jahr wegen Corona nichts von Europa sehen können, hat jetzt seinen ersten Master-Titel an Uni absolviert“, reaktivierten die Mödlinger ihren Ex-Spieler. Der machte dort weiter, wo er in der Vorsaison aufhörte, erzielte gegen Traun drei Touchdowns und wird höchstwahrscheinlich auch gegen Prag wieder auflaufen.