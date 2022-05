Der große Showman der Mödling Rangers

Werbung

Die bisherige Saison war Musik in den Ohren der Mödling Rangers. Mit einer 4:2-Bilanz haben die Rangers als aktuell Fünfter alle Chancen erstmals in der Vereinsgeschichte ins AFL-Halbfinale einzuziehen. Einer, der am Feld immer mehr den Ton angibt, ist Legionär Zach DeNike.

Kein Wunder: Der US-Amerikaner ist nicht nur am Football-Feld talentiert, sondern spielt auch mehrere Instrumente: „Gitarre, Piano, Mandoline, Ukulele und ein bisschen Schlagzeug“, grinst der 24-Jährige, der zuletzt gegen die Tirol Raiders groß aufspielte, fünfmal den Ball in die Endzone trug. Auch abseits des Platzes kann sich DeNike in Szene setzen: Er produziert seine eigene Musik, hat auf Spotify ein Künstlerprofil: „In meiner College-Zeit habe ich auch in größeren Studios gearbeitet, aber mein Traum war immer professionell Football zu spielen und zwar in Europa.“

Nun schickt er sich an, in die Fußstapfen von Vorjahres-MVP Nick Milgate zu treten.

Im Vorjahr war es eine One-Man-Show, heuer sind die Ranger als Team konkurrenzfähig: „Ich habe immer gesagt, warum sollen wir nicht um die Meisterschaft spielen? Durch die ELF ist die Liga sehr ausgeglichen“, deshalb darf niemand unterschätzt werden. Auch nicht die Znojmo Knights, die am Samstag (16 Uhr) in Mödling gastieren. Die Tschechen halten bei einer 2:3-Bilanz, sind der Underdog. Rangers-Obmann Gerhard Bräuer erwartet ein volles Haus: „Wir machen einen Homecoming-Spieltag, haben alle Spieler, die einmal bei uns gespielt haben, eingeladen“, und die hätten nichts dagegen, wenn DeNike wieder aufgeigt.