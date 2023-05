Die Drachen fast gezähmt

Eine bittere Heimpleite mussten die Mödlinger Rangers gegen die Danube Dragons einstecken — 13:21. „Sie waren der Favorit, beide Teams waren aber personell angeschlagen. Vor allem in der Offense haben wir in der ersten Hälfte nichts zusammengebracht“, ärgerte sich Obmann Gerhard Bräuer. Mato Beglarian sorgte mit einem Touchdown für die Führung der Rangers, Gabriel Guschlbauer baute per PAT auf 7:0 aus. „Vor allem in der Defense waren wir super, obwohl unser Kader so dünn war“, lobte Bräuer. Die Dragons zogen dann aber auf 21:7 davon, ein Touchdown von Nick Milgate war aber nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Am Wochenende gibt es eine Pause, dann wartet das Auswärtsspiel in Prag. Da erhofft sich Bräuer durch einige Rückkehrer eine bessere Kaderstärke. „Wenn du keinen 50- oder 60-Mann-Kader hast, ist es schwer, alle gleichwertig zu ersetzen.“