20 Monate ist her, dass die Mödling Rangers zuletzt ein Pflichtspiel bestritten. Aufgrund der Corona-Situation gab es im letzten Jahr nur ein einziges Freundschaftsspiel. 2021 sind die Mödlinger zurück in der Austrian Football league und nach dem Rückzug der Steelsharks aus Traun und den Hohenems Blue Devils auch der große Außenseiter. Am Samstag (15 Uhr) gibt es zu Hause gleich den ultimativen Test. Die Vienna Vikings sind zu Gast im Mödlinger Stadion – ohne Bernhard Seikovits und Leo Misangumukini, die sich über das NFL-Pathwayprogramm einen Platz in der US-amerikanischen Top-Liga sichern wollen. Verletzungsbedingt fehlen wird der Achauer Ex-Ranger Toni Wegan. „Sie haben dennoch genug Qualität“, weiß Rangers-Obmann Gerhard Bräuer, wer der Favorit ist.

Das Saisoncredo der Mödlinger lautet ohnehin: kein Druck, Spaß haben und die nächste Generation heranführen. Denn Absteiger gibt es in dieser Saison keinen: Im Gegenteil aus der Sechser-Liga soll im kommenden Jahr eine Zehner-Liga werden. Sekundär sind die Ergebnisse aber nicht, wie Bräuer festhält: „Ansonsten bräuchten wir ja gar nicht mitspielen. Wenn wir zwei Teams hinter uns lassen, sind wir im Halbfinale“, formuliert Bräuer sein Traumziel: „Muss-Ziel ist das keines.“ Dabei sollen die beiden neuen US-Legionäre helfen: Linebacker Nick Milgate und Running Back Austin Micci. Sie ersetzen Lennies McFerren und Charleus Dieuseul.

Fliegender Hawaianer und Ösi-Spielmacher

Der restliche Kader bleibt nahezu unverändert. Benjamin Bräuer wird der Starting Quarterback der Mödlinger sein. Coach bleibt Josiah „The flying Hawaiian“ Cravalho. Der nach dem Abschied von Armin Schneider 2019 die Agenden bei den Mödlingern übernahm. Nun ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein, die Vienna Vikings, seine erste Bewährungsprobe hat. Was er sich von seiner ersten Pflichtspielsaison als Cheftrainer erwartet: „Wir sind ein junges Team. Daher fokussieren wir uns auf die kleinen Dinge, die uns jeden Tag besser machen. Wir arbeiten von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel, und wir werden 2021 einfach Rangers-Football spielen.“

Nach dem Auftakt gegen die Vikings würde am 10. April das Auswärtsspiel bei den Prag Black Panthers anstehen. Noch ist unklar, ob die Mödlinger aufgrund ihres Spitzensportstatus problemlos nach Tschechien ein und ausreisen können: „Feststeht, dass die Spieler am Montag drauf wieder arbeiten gehen müssen“, hat Bräuer etwas Sorge. Eine weitere betrifft die Fans, die sind bis auf Weiteres von den Spielen ausgeschlossen. Gegen die Vikings wird es aber einen Livestream geben, den die Rangers für ein paar Euro „Unterstützung“ anbieten werden: „Kommentieren werden Walter Reiterer und Michael Eschlböck. Mehr als die Romy-Preisträger kann ich unseren Zuschauern nicht bieten“, grinst Bräuer. Weitere Infos zum Livestream finden Sie online auf der Website der Mödling Rangers (rangers.at).