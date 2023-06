Dritter Sieg für die Rangers

Nach den Prague Black Panthers sind auch die AFC Vienna Vikings, Titelverteidiger Danube Dragons und die Thalheim Graz Giants in die Playoffs der Austrian Football League eingezogen. Alle Halbfinal-Tickets sind somit vergeben — ohne Rangers Mödling. Die holten sich allerdings den dritten Saisonsieg gegen die Graz Styrian Bears.

Vor allem in der ersten Hälfte verlief das Duell recht einseitig. Ein Pass von Rangers-Quarterback Benjamin Bräuer zu Ralph Benda brachte sein Team bei Aufsteiger Styrian Bears in Führung. Nicholas Milgate sorgte für zwei weitere Touchdowns, auch Gabriel Guschlbauer verfehlte das Ziel nicht, kickte drei Extrapunkte. Die Rangers gingen daher mit einer komfortablen 21:0-Führung in die Pause und gerieten in Hälfte zwei auch nicht mehr in Bedrängnis. Zwar konnten die Hausherren im dritten Quarter 13 Punkte erzielen, aber ein Safety und der dritte Milgate-Touchdown sorgten dafür, dass keine Spannung mehr aufkommen wollte.

Rangers Mödling Head Coach Josiah Cravalho war hin und hergerissen:„Ich bin nicht ganz zufrieden, aber am Ende ist ein Sieg ein Sieg.“