Ein Mödlinger beim Superbowl

Das SoFi-Stadium in Los Angeles kostete rund fünf Milliarden US-Dollar. Die Arena war also ein würdiger Schauplatz für den 56. Superbowl, bei dem die Lokalmatadore der Los Angeles Rams Underdog Cincinnati besiegten. Die Bengals wehrten sich aber nach Kräften, verwandelten einen 3:13-Rückstand in eine 20:13-Führung. Der entscheidende Touchdown-Pass von Matt Stafford auf Cooper Kupp fiel erst eineinhalb Minuten vor Spielende. Die Rams setzten sich schlussendlich knapp mit 23:20 durch.

Hollywood, Strand und Star-Treff

Einer, der das Spektakel live im Stadion verfolgte, war Benjamin Bräuer, Spielmacher der Mödling Rangers. "Das ganze Event war mega", schildert AFL-Quarterback: "Ein Freund von unserer Uni-Mannchaft, den Wien Emperors, hat alles gezahlt, also Flug und Hotel plus die Tickets." Lange Hose und Winterjacke brauchte Bräuer in Kalifornien nicht - 30 Grad und Sonnenschein ließen typischen Urlaubsflair aufkommen, genauso wie das Sightseeing-Programm: Hollywood Sign, Santa Monica Beach und Venice Beach - "Dort haben wir auch Rangers-Spieler Robin Verginelli getroffen, der dort am College spielt."

Der Schauplatz von Superbowl LVI: Das SoFi Stadium in Los Angeles. Foto: privat

Beim Superbowl selbst waren dann natürlich auch einige Stars aus Sport, Film und Musik zu erspähen. Bräuer nutzte die Chance und ergatterte ein Erinnerungsfoto mit Justin Fields, Quarterback der Chicago Bears. Vielleicht hatte der NFL-Star auch den ein oder anderen nützlichen Tipp, der Bräuer in der kommenden Saison noch weiterhilft.