Giants als zu hohe Hürde

Nach der klaren Auswärtsniederlage in Salzburg konnten die Mödling Rangers auch Zuhause nicht reüssieren, unterlagen den Graz Giants deutlich mit 9:31. Den Grundstein zum Erfolg legten die Gäste vor der Pause. Die Gastgeber konnten bis Mitte des vierten Quarters nur ein Field Goal verzeichnen. Ein Touchdown der Rangers im Schlussabschnitt war gegen überlegene Giants nur noch Ergebniskosmetik. Graz-Cheftrainer Michael Mattingly nimmt den Erfolg über die Rangers gerne mit, hundertprozentig zufrieden ist er aber nicht: „Ein Sieg ist ein Sieg, mit 2:0 in die Saison zu starten natürlich gut.“ Mödling-Headcoach Josiah Cravalho analysiert: „Unser Team ist sehr jung. Wir müssen daran arbeiten, Big Plays unserer Gegner zu verhindern. Wir wollen diese Woche in Telfs den ersten Sieg der Saison einfahren.“

Letztes Jahr erreichten die Tiroler das Halbfinale und auch Samstag (16 Uhr) sind die Patriots gegen die Rangers der leichte Favorit.