Mödling-Obmann Bräuer: "Superbowl wird Offensivspektakel"

Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt: der Superbowl. Am Montag (0.30 Uhr, live auf Puls 4) treffen die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im Endspiel der National Football League (NFL) aufeinander. Es ist ein Finale, mit dem die Experten vor der Saison nicht unbedingt rechneten.

Vor allem die Bengals legten eine bemerkenswerte Entwicklung hin. Vor der Saison rangierten sie bei Wettanbietern nur auf Platz 30 der 32 NFL-Teams. Die Rams genießen in Los Angeles Heimvorteil. Die Lokalmatadore setzen alles auf eine Karte. Mit einer richtig teuren Mannschaft soll der Titel her, denn in den nächsten Jahren heißt es sparen. Es gilt das Motto: Alles oder nichts.

Die Offensive wird dominieren

Die Rams sind in der Favoritenrolle. Gerhard Bräuer, Obmann des österreichischen Erstligisten Mödling Rangers, ist sich aber nicht so sicher, dass sie in den frühen Morgenstunden tatsächlich die Trophäe stemmen. "Es wird ein Spiel, in dem die beiden Offensiv-Reihen dominieren. Meiner Meinung nach sind leider die Falschen drinnen." Bräuer ist seit den 1990er-Jahren Anhänger der San Francisco 49ers. Die Rams eliminierten in der Vorschlussrunde den Traditionsverein von der Westküste.

Stafford tritt in L.A. aus dem Schatten

Einem Sieg der Rams könnte er dennoch etwas abgewinnen: "Für Matt Stafford würde es mich freuen. Er hätte sich das verdient." Der Quarterback gilt seit einem Jahrzehnt als einer der besten Spielmacher der Liga. Doch bei den Detroit Lions hatte Stafford nie eine Chance auf den großen Titel. Für ihn ist es vielleicht die einzige Möglichkeit auf den Gewinn der Superbowl. Sein Bengals-Pendant Joe Burrow ist erst 25 Jahre. Ihm wird, genauso wie Cincinnati, eine große Zukunft bescheinigt.

Die jungen Wilden wollen überraschen

Derzeit gibt es aber auch noch die ein oder andere Schwachstelle. Die Defensive ist wankelmütig und die Offensive-Line kann Burrow nur selten schützen, immer wieder wurde er im Verlauf der Play-offs von den gegnerischen Verteidigern von den Beinen geholt. Doch die Bengals waren auch davon nicht zu stoppen. Und auch die Rams sieht Bräuer eben nicht klar im Vorteil. "Die Bengals haben immer wieder überrascht. Vielleicht gibt dann der Heimvorteil den Ausschlag zugunsten der Rams. Ich freue mich auf ein Offensiv-Feuerwerk und ein 43:40. Wer dann gewinnt, ist mir egal", bleibt Bräuer neutral.

Premierentitel oder der zweite Streich

Historisch wird es auf alle Fälle: Cincinnati war bisher nur zweimal im NFL-Finale, in der Saison 1981 und 1988 verloren sie jeweils gegen die San Francisco 49ers. Die bisherigen drei Siege in den Play-offs waren die ersten seit 31 Jahren. Burrow und Co. gelang es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auch auswärts ein Play-off-Spiel zu gewinnen. Die Rams waren zuletzt in der Spielzeit 2018 in der Superbowl (Niederlage gegen die New England Patriots). Ihr einziger NFL-Titel datiert aus der Saison 1999.