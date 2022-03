Mödling Rangers: Imports sind gelandet

Nicht einmal mehr ein Monat ist es, bis die Mödling Rangers in die AFL-Saison starten. Nach einer sieglosen Vorsaison sind die Erwartungen für 2022 deutlich gestiegen. Die Raiders und die Vikings spielen in Österreich nur mehr mit B-Teams. Die Top-Mannschaften spielen in der europäischen ELF, dorthin wechselten auch Top-Spieler der Giants und der Dragons – weil es in der Profi-Liga Geld zu verdienen gibt. Die Mödling Rangers blieben von einer Abgangswelle verschont.

„Die Liga ist ziemlich ausgeglichen dieses Jahr, also warum sollten wir nicht versuchen, um die Meisterschaft mitzuspielen?“, ist Neuzugang Zach DeNike nach einem viertägigen Trainingslager in der Südstadt optimistisch. Der Wide Receiver und Runningback stammt aus dem Bundesstaat New Jersey, war vier Jahre lang Starter am Endicott College (Massachusetts), hatte auch Probetrainings bei NFL- und CFL-Vereinen, setzte sich dort nicht durch.

In Mödling will er gemeinsam mit Caleb Abraham – der 25-Jährige spielte für die University of Manitoba und University of British Columbia – für Furore sorgen: „Ich will einfach dazu beitragen, dass wir die Teamziele erreichen.“