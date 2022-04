Mödling Rangers laufen in Prag in ein Debakel

Werbung

Von Anfang an das Spiel unter Kontrolle hatten die Prague Black Panthers in ihrem Duell gegen die Mödling Rangers. Die Panthers scorten am Sonntag mit Offense, Defense und Special Teams und ließen den Mödling Rangers nur wenig Chancen.

Headcoach Prague Black Panthers Taylor Breitzmann: „Ich bin sehr zufrieden, wie wir heute gespielt haben. Wir wollten uns voll auf uns fokussieren und darauf, was wir am besten können. Es ist ein weiter Weg in dieser Saison, aber mit einem Sieg zu starten, ist natürlich optimal.“

Headcoach Mödling Rangers Josiah Cravalho: „Wir haben den Ball zu oft hergegeben und leider unnötige Strafen kassiert. Insgesamt müssen wir besser spielen. Prag war heute definitiv das bessere Team. Was wundervoll an Football ist: Es gibt immer sehr viele Lernmomente. Mithilfe dieser werden wir uns in dieser Saison noch oft verbessern.“