Mödling Rangers trennen sich von Headcoach Cravalho, Bräuer folgt

Die Mödling Rangers stellen die Weichen für die Zukunft. Headcoach Josiah Cravalho passt dabei nicht mehr in die AFL-Schiene. „Josiah hat in den letzten vier Jahren viel geleistet. Wir sind nicht schlechter geworden, aber auch nicht besser. Wir waren zuletzt im Mittelfeld eingepflastert“, fehlte Obmann Gerhard Bräuer die sportliche Entwicklung. 2022 waren die Mödlinger Liga-Fünfter geworden. 2023 schlossen die Rangers die AFL-Saison als Sechster ab. „Es sind jetzt einfach ein paar Sachen zusammengekommen und der Trainer ist das schwächste Glied, aber wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen.“ Im Gegenteil: Cravalho liegt ein Angebot vor, dem Verein in anderer Funktion erhalten zu bleiben: „Ich hätte ihn gerne für den Nachwuchs. Er kann ja was. Er ist nicht umsonst auch beim Nationalteam als Trainer dabei“, bestätigt Bräuer.

Bräuer junior mit großen Zielen

Der Nachfolger für die AFL ist währenddessen bereits gefunden. Die Nummer 15 der Rangers dankt ab und legt einen fliegenden Wechsel auf die Trainerbank hin: Quarterback Benjamin Bräuer(26) übernimmt als Headcoach. „Dass er zum Spielen aufhört, taugt mir natürlich nicht so sehr, aber er hat jetzt 16 Jahre gespielt. Vielleicht bringt einer aus dem eigenen Haus den ein oder anderen neuen Input, der uns weiterbringt“, hofft Vater und Vereinschef Bräuer. Und was sagt der neue Headcoach? „Mein oberstes Ziel ist, dass beste Team auf den Platz zu stellen, das die Rangers jemals hatten.“