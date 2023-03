Rangers starten in eine ungewisse Spielzeit

Werbung

Ready, Set, Hut: Es gibt wieder los. Die Austrian Football League startet am Wochenende in die Saison. Für die Mödling Rangers geht es in der ersten Runde gegen die Salzburg Ducks. „Dann werden wir etwas besser einschätzen können, wo wir stehen“, blickt Obmann Gerhard Bräuer voraus. Denn ein paar Tage vor Beginn der Saison tappt der Vereinschef noch im Dunkeln, was das Kräfteverhältnis in der Liga angeht. Überall herrschte ein reges Kommen und Gehen, so auch in Mödling. „Eine ganze Defensive Line hat sich zu den Vienna Vikings verabschiedet. Ein Corner ist zu den Raiders gegangen“, brummt Bräuer. Die schmerzhaftesten Verluste sind jene der beiden Nationalteamspieler Markus Bernas und Felix Macher, die beide nach Wien wechselten. „Ein paar Herren wollen es anscheinend noch einmal wissen.“

Deshalb ist auch die Erwartungshaltung geringer als in den letzten Jahren. Das Wort Halbfinale nimmt vor dem Saisonauftakt, anders als die letzten Jahre, keiner in den Mund. „Wir haben ein junges Team. Die Startformation hat schon richtig Qualität, aber der Kader ist halt klein. Es darf nicht viel passieren.“ Benjamin Bräuer wird auch in dieser Saison die Offense als Quarterback dirigieren. Zu den Leistungsträgern der Rangers gehören auch die Imports. Wie im Vorjahr sind der Franzose Alexandre Bare (Receiver) und der in Österreich lebende US-Amerikaner Charleus „Bo“ Diesel (Linebacker) an Bord. Neu dabei sind der dänische Linebacker Kristoffer Christensen und der schwedische Lineman Morgan Boney. Ein Krachertransfer steht kurz vor Abschluss. Nick Milgate, Liga-MVP in der Saison 2021, soll in die Duursmagasse zurückkehren. Es fehle nur mehr die Arbeitserlaubnis.