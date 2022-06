Rangers unterliegen Vikigs im Thriller

Werbung

Zu einem ungewöhnlichen Termin - Freitagabend, 18 Uhr - absolvierten die Mödling Rangers ihr siebtes Spiel der Regular Season in der AFL bei den Vienna Vikings. Bei einer Bilanz von 4:3 sollte ein Sieg den Einzug in die Play-offs unterstützen. Die Vienna Vikings waren mit 4:2 ähnlich stark einzuschätzen. Und tatsächlich war es ein Spiel auf Augenhöhe mit allem, was American Football zu bieten hat.

Die Vikings erhielten zu Beginn das Ballrecht und erkämpften sich mit einem soliden Drive den ersten Touchdown des Tages inklusive Extrapunkt. Auch den Rangers gelang ein guter Drive, der jedoch am Ende nur mit einem Fieldgoal zum 7:3 beendet werden konnte. Bei diesem Stand wurden zum ersten Mal die Seiten gewechselt.

Im ersten Drive des zweiten Quarters mussten die Rangers einen vierten Versuch an der gegnerischen 32-Yards-Line ausspielen, was ihnen auch gelang. Zur Belohnung gab es anschließend einen Touchdown durch Bo Dieuseul, der sich sehenswert die letzten Yards durch die Defense der Wiener schob. Die Vikings beließen den Rangers die Führung nicht lange, sondern antworteten mit einem Touchdown-Drive zum 14:10.

Aber auch die Rangers hatten eine Antwort parat und Quarterback Benny Bräuer trug den Ball persönlich zum Touchdown (14:17). Mit weniger als 10 Sekunden auf der Uhr gelingt es den Vikings noch einmal, die Führung zu übernehmen - Touchdown zum 21:17. Nach dem Kickoff Return bleiben den Rangers noch vier Sekunden, also ein Spielzug. Diesen nutze Bräuer für einen exzellenten Pass, den Wildreceiver Zach DeNike in der Endzone trägt. Mit 21:23 geht es in die Halbzeitpause.

Vikings drehen das Spiel

Nach dem spektakulären zweiten Viertel gelingt es den Rangers nach der Pause nicht schnell genug, ins Spiel zurück zu kommen. Die Vikings erzielen Mitte des dritten Quarters und zu Beginn des vierten Quarters je einen Touchdown und lagen mit 34:23 in Führung. DeNike machte am Ende des vierten Quarters in der Endzone einen Catch für das Highlight-Tape und brachte die Rangers auf 34:29 in ein One-Posession-Game. Die Uhr stand da jedoch schon auf 1:36 Minuten. Nachdem die Vikings im Onside-Kick-Versuch den Ball erobern konnten, mussten sie nur noch abknien.

Für Zuschauer und Spieler war dies ein tolles Spiel, das zu jedem Zeitpunkt spannend war. Am Ende verlieren die Rangers knapp. Im dritten Quarter hätte es mehr gebraucht, was sich auch am Scoreboard niederschlägt. Trotz allem sagt Headcoach Cravalho nach dem Spiel: "I am so proud of the boys!", und das zu Recht. Für den Einzug in die Pla-yoffs braucht es in den verbleibenden zwei Spielen zwei Siege. Am 25.6. besuchen die Traun Steelsharks, am 2.7. die Black Panthers Mödling.