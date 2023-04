Rangers werden von den Enten baden geschickt

Werbung

Die Rangers gingen im Max-Aicher-Stadion in Salzburg-Maxglan in Führung (7:0), danach übernahmen allerdings die Hausherren das Kommando und sorgten nach einem ausgeglichenen ersten Quarter bis zur Pause für klare Verhältnisse (28:7). In Halbzeit zwei ließen die Ducks nichts mehr anbrennen und starteten souverän in die Saison.



Salzburg Ducks-Head Coach Nick Johansen: „Heute war ein sehr guter Tag für die Ducks. Wir haben unseren Game Plan in allen drei Phasen des Spiels durchgezogen. Ein sehr wichtiger Faktor waren unsere Special Teams, die sich stark verbessert haben.“



Salzburg Ducks-Obfrau Christine Gappmayer: „Ein toller Tag für den Salzburger Football, den 1100 Zuseher:innen wurde heute ein wahres Fest geboten. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele in Maxglan.“



Mödling Rangers-Head Coach Josiah Cravalho: „So wollten wir natürlich nicht in die Saison starten. Dabei haben wir eigentlich gut begonnen. Aber wir sind noch ein junges Team, da kann es im Football auch einmal so laufen. Wir werden im nächsten Spiel wieder unser Bestes geben.