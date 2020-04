Seit eineinhalb Monaten sind die Spieler der Mödling Rangers im Heimtraining. Langsam kommt Licht an den Ende des Tunnels. Ab 15. Mai dürfen Sportstätten wieder geöffnet werden. Ob auch das Mödlinger Stadion seitens der Gemeinde geöffnet wird, ist laut Rangers-Boss Gerhard Bräuer noch offen. Einen Trainingsstart Mitte Mai sieht er ohnehin eher skeptisch: "Die Frage ist, ob es das Risiko wert ist? Wenn etwas passiert, steht groß Rangers oben, das gilt vor allem für den Nachwuchs", tendiert Bräuer dahin noch etwas länger zuzuwarten und die weitere Entwicklung zu beobachten.

Training mit Einschränkung

Denn von einem normalen Trainingsbetrieb würden die Rangers im Mai ohnehin noch weit entfernt sein - Körperkontakt wird ja weiterhin untersagt bleiben. Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen gelten auch im Trainingsbetrieb. "Natürlich könnte man gewisse Sachen machen", nennt Bräuer etwa Lauf-/Passübungen oder gemeinsames Athletiktraining, um die Motivation gegenüber dem Heimtraining zu steigern.

Ligastart im Herbst unwahrscheinlich

Doch ein Ziel vor Augen haben die Footballer wohl noch länger nicht. Eine Meisterschaft im Herbst sei zwar nach wie vor eine Option. "Optimisten glauben daran, aber wir werden sicher einer der Letzten sein", meint Bräuer. Seiner Meinung nach müsste für einen Start im Herbst spätestens im Juli ein völlig normaler Trainingsbetrieb möglich sein. "Sonst haben wir im ersten Spiel 20 Verletzte. Und was machen wir, wenn irgendwo ein positiver Fall auftritt? Ich glaube wir können froh sein, wenn wir im nächsten März, wie geplant, mit der nächsten Saison beginnen können."

Schaden ist zu bewältigen

Der wirtschaftliche Schaden wäre zumindest für die Rangers stemmbar. Gagen gibt es nur für die Trainer und die Legionäre, auch sie betreiben den Sport aber nur nebenberuflich, weshalb die Verträge aktuell ausgesetzt sind. "Das haben auch alle verstanden. Da es ja auch keinen Aufwand gibt", so Bräuer. Finanziellen Schaden gibt es für den Verein natürlich trotzdem: Vor der Saison wurde Geld investiert, auch die Mitgliedsbeiträge werden ohne Training gekürzt werden müssen. "Aber es ist nicht so, dass es bedrohlich ist", hält Bräuer fest.

Ein Gigant als Aufhänger

Trotz der Coronakrise gibt es im heimischen Football aber auch eine positive Meldung. Sandro Platzgummer (zuletzt Tirol Raiders) schaffte den Sprung in die National Football League (NFL), steht im Großkader der New York Giants. Ob der Tiroler in der amerikanischen Profi-Liga wirklich zum New Yorker Giganten wird, bleibt abzuwarten, doch Bräuer ist überzeugt: "Dass das ein medialer Aufhänger ist. Es kann für den österreichischen Football nur gut sein, wenn es eine Identifikationsfigur gibt. So wie früher bei Toni Fritsch, wie der damals von Rapid zu den Dallas Cowboys gegangen ist, wusste in Österreich keiner, was Football ist. Man kann Sandro nur alles Gute wünschen. Es ist schon beeindruckend, was er bisher erreicht hat."