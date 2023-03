Badminton Mödling: Unentschieden reichte für das Halbfinale

Werbung

Zuletzt verpasste Badminton Mödling mit einem 4:4-Unentschieden gegen Wolfurt die vorzeitige Halbfinal-Teilnahme. Die endgültige Entscheidung fiel also in der letzten Grunddurchgangs-Runde gegen Traun – und wieder setzte es ein 4:4. Dominik Stipsits und Luka Wraber im Herrendoppel, Stipsits im Mixed-Doppel mit Reka Sarosi sowie Bianca Schiester und Michael Tomic im Einzel sorgten für die Mödlinger Punkte in Oberösterreich.

Mödling beendete den Grunddurchgang damit hinter Sieger Pressbaum und Traun auf Rang drei und steht damit im Halbfinale. Auf Platz vier landete Wolfurt. „Angesichts der sehr turbulenten Saison müssen wir zufrieden sein“, hieß es von Mödlinger Seite. Damit wurde vor allem die wochenlange, aus einem Anmeldefehler resultierende, Zwangspause von Legionär und Mödlings Nummer eins, Jan Louda, angesprochen. Mödling hat nun gut zwei Wochen Zeit um sich auf das Semifinal-Duell, wo es neuerlich gegen Traun gehen wird, vorzubereiten.