Die Jugend spielt bundesweit groß auf

Während Mödlings routinierte Jugendspieler beim Elite Turnier in Vöcklabruck im Einsatz waren, stellten die jüngsten Talente von J. Stettner Badminton Mödling in Egg in Vorarlberg ihr Können unter Beweis.

So erreichten die Brüder Michael und Christian Tomic in Vöcklabruck den 3. Platz im Doppel, Michael Tomic war zudem im Einzel erfolgreich und erspielte sich den starken 2. Platz. Bei den jüngeren Mödlingern stach vor allem Marc Tobolski beim Turnier in Egg hervor. Der Youngster zeigte erstmals österreichweit auf und holte jeweils einen 1. und 2. Platz. Auch Tobolskis Teamkollegen Finn Petraschek, sowie Aimee und Faye Tran schafften es im Westen Österreichs mehrmals auf das Podest.