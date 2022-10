Gehörlosen-Sportlerin Katrin Neudolt thront weiter über Europa

Werbung

2018 erklomm Katrin Neudolt mit dem ersten Europameistertitel die Spitze des europäischen Gehörlosen-Badmintons, 2022 konnte sie davon nicht verdrängt werden: Die Maria Enzersdorferin im Dienste von Badminton Mödling behauptete sich bei den Europameisterschaften der Gehörlosen in Litauen erneut und verteidigte ihren Titel.

Die 33-Jährige entschied nach einer Gruppenphase ohne Satzverlust und einem ebenso souveränen Semifinale gegen Lokalmatadorin Vaiva Žymantė (21:6/21:18) auch das Finale für sich. Dort bezwang die Spitzensportlerin die Ukrainerin Sofiia Chernomorova in zwei Sätzen (21:14/21:18). „Jetzt will ich den Weltmeistertitel in Angriff nehmen“, blickt Neudolt nach dem EM-Triumph zuversichtlich auf den Höhepunkt im nächsten Jahr.