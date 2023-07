Gold als Ziel: Katrin Neudolt will bei Gehörlosen-WM den Titel

Die gehörlose Badminton-Spielerin Katrin Neudolt hat nach zwei Silbermedaillen ein klares Ziel und will sich endlich zur Weltmeisterin krönen. Am Mittwoch begannen die Gehörlosen-Weltmeisterschaften in Para de Minas (Brasilien) und die Österreicherin geht als Nummer eins gesetzt und geht damit als Favoritin ins Turnier.

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft verlief gut. Um sich optimal an die Bedingungen vor Ort anzupassen und zu trainieren, reiste Neudolt mit ihrem Team bereits vor drei Tagen an. Trotz einer gesamten Reisedauer von 24 Stunden und dem leichten Wind in der Halle, ist die Favoritin perfekt ins Turnier gestartet.

Bisher kein Satzverlust

In der Gruppe A traf Neudolt auf Gauranshi Sharma aus Indien und Ayaka Yakabe aus Japan. In den gestrigen Gruppenspielen blieb die österreichische Nationalspielerin ihrer Favoritenrolle gerecht. Obwohl sie zu Beginn der Partien eine gewisse Nervosität zeigte, gewann die Österreicherin zunehmend die Kontrolle und ließ ihren Konkurrentinnen keine Chance. Sie blieb ohne einen Satzverlust und sicherte sich somit als Gruppenerste den Einzug in die K.O.-Phase. Derzeit genießt Katrin eine wohlverdiente Erholungszeit, während sie gespannt auf die Auslosung der K.O.-Spiele wartet.