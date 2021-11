Ländle war für Mödlinger doppelte Reise wert

Sieben Tage, zwei Reisen nach Vorarlberg: Das Team von J. Stettner Badminton Mödling spulte zuletzt fleißig Kilometer ab. Doch die Ausflüge waren es wert, Mödling gewann beide Spiele.

Das Team rund um Spielertrainer Daniel Graßmück war dabei fast vollzählig, dementsprechend hoch war auch die Erwartungshaltung. Zunächst ging es gegen die Union Badminton Sportclub Wolfurt, die mit 5:3 besiegt werden konnte, sieben Tage später bat der Badminton Club Monfort Feldkirch zum Tanz. Jan Louda und Dominik Stipsits legten mit ihrem Doppelsieg den Grundstein für einen 6:2-Erfolg.

Es folgte zwar eine Doppelpleite von Christian Tomic und Sergej Lukic, doch Reka Sarosi und Katrin Neudolt stellten mit ihrem Sieg im Damendoppel wieder die alte Ordnung her. Es folgten ungefährdete Einzelsiege von Louda, Michael Tomic und Neudolt. Nicht ganz auf sein Niveau kam an diesem Tag aber Armin Sarosi, der eine Pleite kassierte.

Reka Sarosi und Stipsits zeigten indes im Mixeddoppel wieder eine bärenstarke Leistung und sorgten für den 7:2 Endstand. Mödling befindet sich also in starker Form, weiter geht es mit einer Doppelrunde gegen Traun und Pressbaum am übernächsten Wochenende.