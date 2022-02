Die Chance auf das Meister-Play-off lebt

Die Tickets für das Meister-Play-off der Badminton Bundesliga sind heiß umkämpft. Auch J. Stettner Badminton Mödling möchte eines dieser ergattern, dementsprechend feierte das Team von Trainer Daniel Graßmück in der zuletzt absolvierten Doppelrunde zwei wichtige Siege. So wurde Wolfurt mit 5:3 in die Knie gezwungen, gegen Schlusslicht Feldkirch wurden ein deutlicher 8:0 Sieg und damit die höchstmögliche Punktzahl eingefahren.

Während die Mödlinger beim Kantersieg über Feldkirch nur im Damendoppel – Bianca Schiester und Katrin Neudolt setzten sich am Ende aber durch – über drei Sätze musste, stand der Erfolg über Wolfurt an der Kippe. So musste etwa Dominik Stipsits im Einzel schon zwei Matchbälle abwehren. Mödling (18 Punkte) liegt nach den beiden Siegen auf Platz zwei hinter dem souveränen Leader Pressbaum (24). Die weiteren Plätze sind hart umkämpft. Traun (3.) hält ebenfalls bei 18 Punkten, dahinter lauern Linz (17) und Wolfurt (14). Feldkirch konnte bislang nur einen Punkt ergattern.