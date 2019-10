Zum 2. Mal veranstaltete J. Stettner Badminton Mödling ein Jugendturnier von internationalem Format: 139 Talente aus 13 europäischen Ländern traten beim Austrian U17 International – welches zum Badminton Europe Circuit zählt – in der Sporthalle Mödling an.

Mit Michael und Christian Tomic sowie Armin Sarosi waren auch drei Lokalmatadore am Start. Und die Mödlinger durften immerhin einen Podestplatz bejubeln: Michael Tomic belegte im Einzel Platz drei. Für Sarosi setzte es unterdessen im Viertelfinale das Aus, Christian Tomic scheiterte früh. Den Sieg im Einzel holte sich der Engländer Nadeem Dalvi, welcher sich gegen den Italiener Luca Zhou durchsetzte.

"Ich konnte leider nicht zeigen, was ich drauf habe"

Trotz des dritten Platzes war Michael Tomic selbstkritisch: „Ich konnte leider nicht zeigen, was ich drauf habe.“ Dem schloss sich auch Sarosi an: „Ich war in allen meinen Spielen vor dem Heimpublikum sehr aufgeregt und im letzten Spiel schon sehr müde, körperlich und im Kopf, trotzdem habe ich alles probiert, aber es ging nicht mehr.“

Denn auch in den Doppelbewerben kamen die Mödlinger nicht weit, Michael Tomic schaffte es mit Kai Niederhuber aber immerhin ins Viertelfinale. National-Jugendtrainer und Badminton Mödling-Coach Daniel Graßmück resümierte: „Michael und Armin konnten ihre Vorjahresergebnisse zwar toppen, mit den Setzplätzen eins und zwei ins Rennen gegangen, hätten wir uns alle aber ein bisschen mehr erwartet.“

Bei den Damen ging der Sieg ebenfalls nach England: Leona Lee gewann vor Yasmine Hamza (2., Italien), Tashvi Parab (England) und Sofia Slosiarikova (Slowakei, geteilter 3. Platz Anm.)