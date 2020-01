Bei der Landesmeisterschaft in Sankt Pölten untermauerten die Mödlinger einmal mehr ihre Vormachtstellung. 12 Medaillen – siebenmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze – war die beeindruckende Bilanz.

Katrin Neudolt gelang die Titelverteidigung bei den Damen. Die Vizeweltmeister bei den Gehörlosen blieb in der Landeshauptstadt ohne Satzverlust. Im Endspiel ließ Neudolt Nina Sorger mit 21:15 und 21:8 keine Chance. Reka Sarosi und Bianca Schiester wiederholten ihren Triumph im Damen-Doppel. Das Finale war an Spannung allerdings kaum zu überbieten.

„In der Allgemeinen Klassen stimmen die Leistungen in manchen Fällen noch nicht so ganz.“ Bianca Schiester zeigt sich trotz Medaillenregens kritisch.

Die Mödlingerinnen setzten sich im entscheidenden dritten Satz mit 21:19 durch. Im Mixed gab eine Silbermedaille – Armin Saraosi und Bianca Schiester verloren im Finale in drei umkämpften Durchgängen.

Sarosi war allerdings im U19-Bewerb die große Überraschung. Der 15-Jährige ließ sich Gold um den Hals hängen. Justin Sundara rundete als Dritter das gute Mödlinger Ergebnis in der U19 ab. Finn Petratschek und Lucas Pongratz waren im U13-Doppel eine Macht. Petratschek legte in der U11 noch eine Silbermedaille nach. Pongraz wurde im U13-Einzel ebenfalls Zweiter. Kids-Betreuerin Bianca Schiester war zufrieden: „Die Kids zeigten durch die Bank gute Leistungen, waren von Anfang bis zum Ende mit vollem Einsatz dabei“. Bei den Erwachsenen sieht Schiester in Hinblick auf die Staatsmeisterschaft in zwei Wochen aber noch Luft nach oben.

Bei den Senioren waren die Mödlinger in Sankt Pölten sehr stark. In der Seniorenklasse SK35 gab es für Ernst Liska und Karin Steinbichler Platz eins. Thomas Petratschek, Ex-Bundesliga-Spieler, wollte es noch einmal wissen, holte sich ebenso souverän den Klassen-Titel, wie der frühere Mödlinger Obmann Liska in der SK50-Kategorie.