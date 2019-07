„Minimalziel ist das Viertelfinale, alles darüber hinaus ist ein enormer Erfolg“, lautete die Devise von Katrin Neudolt bei der Gehörlosen-Weltmeisterschaft in Taipeh. Für die amtierende Europameisterin (2018) war das Großevent freilich kein Neuland: Es war bereits der dritte Auftritt bei einer WM, in Sofia 2015 holte die Badminton-Mödling-Spielerin den Vize-Weltmeistertitel.

Diesen sollte Neudolt nun wiederholen. Die 30-Jährige gewann ihre beiden Gruppenspiele – insgesamt nahmen 72 Frauen und 88 Herren an der WM Teil – jeweils souverän in zwei Sätzen. „Der Einstieg in eine WM ist immer mit Anspannung verbunden. Ich bin froh, dass ich die ersten beiden Spiele recht souverän gelöst habe“, resümierte die Maria Enzersdorferin nach ihrem Einzug in den K.o.-Hauptbewerb. Ähnlich makellos ging es auch weiter: klarer Sieg über die Ukrainerin Hubanova, abgebrühter Auftritt im Achtelfinale gegen die Japanerin Numakura.

Zu viele einfache Fehler im Finale

Neudolt marschierte weiter, warf die Russin Shtayger mit 21:14 und 21:14 aus dem Bewerb –

jetzt wurde es richtig ernst. Im Finale kam es zum Duell gegen Lokalmatadorin Jung-Yu Fan. Die Taiwanesin erwies sich als erwartet schwere Gegnerin, Neudolt musste über drei Sätze gehen. Dort behielt die routinierte Spielerin aber kühlen Kopf und setzte sich mit 21:14 durch. Es wartet der Kampf um Gold – und ein neuerliches Duell mit einer Lokalmatadorin.

Die Nummer eins des Turniers, Yan-Ru Shen, konnte Neudolt allerdings nicht bezwingen. Ungewöhnlich viele Outbälle und zu viele Bälle ans Netz verhinderten den Weltmeistertitel. Neudolt konnte im zweiten Satz noch ausgleichen, musste sich in Satz drei aber geschlagen geben (13:21). Damit musste sich Neudolt zum zweiten Mal in ihrer Karriere mit dem Vize-Weltmeister-Titel zufriedengeben – die Nervosität machte dem Unterfangen Titel einen Strich durch die Rechnung. Das ausgegebene Mindestziel wurde klar erreicht, angesichts der greifbaren Sensation war das im ersten Moment aber wohl nur ein schwacher Trost.