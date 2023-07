Wiener Neudorferin Katrin Neudolt holt bei Gehörlosen-WM Bronze

Nach zwei Silbermedaillen war die Zielsetzung für die diesjährige Gehörlosen-WM eindeutig: Die Wiener Neudorferin Katrin Neudolt wollte vom obersten Podest lächeln. Nach einer souveränen Vorrunde kam die an Nummer eins gesetzte Österreicherin im Achtelfinale erstmals ins Straucheln.

Gegen Mai Yakabe aus Japan begann Neudolt nervös, siegte aber dennoch in zwei Sätzen. „Ich war vor dem Spiel sehr nervös weil ich wusste, dass es ein sehr wichtiges Match für mich ist“, erzählt Neudolt.

Im Viertelfinale konnte sich die Favoritin steigern, wies Yi Lin aus Taiwan in zwei Sätzen in die Schranken. Damit hatte Neudolt neuerlich eine Medaille in der Tasche. Die Gold-Mission sollte am Finaltag aber ein abruptes Ende finden. Gegen die Inderin Aaditya Yadav unterlag Neudolt mit 16:21, 14:21. Der WM-Titel ging schlussendlich nach Südkorea. Min Kyeong Park jubelte über Gold. Für Neudolt blieb „nur“ Platz drei.

Neudolt abschließend: „Grundsätzlich bin ich mit der Bronzemedaille sehr glücklich und zufrieden. Aaditya Yadav hat im Halbfinale verdient gewonnen und hat fast fehlerfrei gespielt. Ich hab mir sehr schwer getan mit ihrem Spiel. Klar wäre ich gerne weiter oben am Stockerl gestanden, aber dennoch ist es nicht selbstverständlich bei meiner fünften Weltmeisterschaft die dritte Medaille zu gewinnen. Deshalb bin ich sehr stolz, dass ich mit meinem Alter noch so konstant auf hohem Niveau spielen kann.“